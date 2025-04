Kingdom Come: Deliverance 2 – Gratis-Update führt neuen Modus ein

Wenn ihr glaubt, dass das Mittelalter hart war, dann habt ihr noch nicht den neuen Modus von Kingdom Come: Deliverance 2 ausprobiert (wann auch – er ist ja erst seit gestern verfügbar). Dieser gibt euch aber auf jeden Fall eine noch größere Herausforderung auf eurer Reise durch das mittelalterliche Böhmen.

Da es auch im ersten Teil eine solche Einstellungsmöglichkeit gab, fügte das Entwicklerteam von Warhorse Studios sie im erfolgreichen Nachfolger ebenfalls hinzu und erweiterte sie sogar um zahlreiche Optionen. Zusätzlich können sich Spieler*innen ab sofort über einen DLC freuen.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Kein Plan mehr? Fragt nach dem Weg

Wie im Vorgänger müsst ihr auch im Hardcore-Modus von Kingdom Come: Deliverance 2 auf einen Kompass sowie eure Positionsanzeige auf der Karte verzichten. Zusätzlich wird nun auch die Schnellreiseoption entfernt; aber ihr könnt euch helfen, indem ihr mit der Umgebung interagiert.

„Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, verschiedene NPCs nach dem eigenen Standort in der Welt zu fragen, was das Spiel noch immersiver macht“, verrät Karel Kolmann, Senior Game Designer bei Warhorse Studios. Das hilft euch aber nur so lange, bis ihr die Karte wieder schließt; verliert ihr dann erneut die Orientierung, müsst ihr wieder jemanden fragen.

Aber einfach nur keine Orientierung zu haben, wäre natürlich noch viel zu einfach und würde den wahren Strapazen des Mittelalters nicht gerecht werden. Deshalb müsst ihr vor Beginn eures Spieldurchlaufs mindestens drei negative Eigenschaften auswählen, die euch einen dauerhaften Effekt verschaffen.

Lesetipp: Kingdom Come: Deliverance 2 in Top 10 der einflussreichsten Spiele gewählt

Mit Rücken und Backpfeifengesicht durch Böhmen

Das geht von „Rückenproblemen“, dank derer ihr weniger Gewicht tragen könnt, über „Schlafwandler“, was dafür sorgt, dass ihr morgens an einem zufälligen Ort aufwacht (Trevor aus GTA 5 lässt grüßen) bis zum „Backpfeifengesicht“, mit dem euch Passanten feindseliger begegnen und öfter mal Streit anfangen.

Des Weiteren kündigt Warhorse Studios an, dass der DLC „Ausrüstung des tapferen Jägers“ bereitsteht. Besitzer*innen der Gold Edition von Kingdom Come: Deliverance 2 haben automatisch Zugriff darauf, alle anderen können ihn separat erstehen. Er beinhaltet zahlreiche Ausrüstungsgegenstände wie den Hut des heiligen Hubertus, die Stiefel des Jägermeisters oder die Armbrust der Artemis. Unseren Test zu Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr euch hier noch einmal zu Gemüte führen.

Quellen: PM, kingdomcomerpg.com