Kingdom Come: Deliverance 2 kommt noch früher als geplant – „Das zeugt von Selbstbewusstsein“

Es gibt sie also doch: Videospiele, die früher erscheinen als zuvor angekündigt. Was wohl in der heutigen Gaming-Landschaft niemand erwartet, ist dank Kingdom Come: Deliverance 2 eingetroffen: Der Release des Rollenspiels wird vorgezogen.

Im gleichen Zug kündigt Warhorse Studios wichtige Infos zu ihrem aktuellen Projekt an, welche die Vorfreude auf den anstehenden Titel weiter schüren sollen. Gute Zeiten für die KCD-Community.

Kingdom Come: Deliverance 2-Release eine Woche nach vorne verschoben

Zuletzt hatten sich Fans den 11. Februar 2025 als Tag der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance 2 im Kalender vorgemerkt. Davor noch sprachen die Entwickler*innen von Plänen, das Spiel noch Ende 2024 zu finalisieren, doch schnell war ihnen klar, dass sie diese Prognose mit zu viel Zuversicht getroffen hatten.

Im zweiten Anlauf allerdings siegte anscheinend eher die Vorsicht, denn Warhorse Studios ist dem Zeitplan nun um eine Woche voraus. Warum den Release nicht also gleich auf den 4. Februar 2025 ansetzen? Gesagt, getan.

„Wenn das nicht von Selbstbewusstsein zeugt, dann weiß ich auch nicht“, kommentiert u/WompWomp501 in folgenden Reddit-Thread bezüglich der frohen Botschaft:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine weitere erfreuliche Neuigkeit: In Kürze soll ein neuer Story-Trailer das Licht der Öffentlichkeit erblicken, dem Warhorse Studios mit Stolz entgegenblickt. Mittlerweile soll KCD 2 ihren Aussagen nach den Status Gold erreicht haben, was bedeutet, die Entwicklung des Spiels ist so gut wie abgeschlossen. Lediglich Bugfixes und Optimierungen sind noch in Arbeit.

Kingdom Come: Deliverance 2 enthüllt Systemanforderungen

Aus der aktuellsten Version lassen sich auch endlich die Systemanforderungen für den PC ableiten, ihr könnt euren Rechner also schon mal auf Tauglichkeit prüfen und habt anschließend noch etwas Zeit für eventuell notwendige Upgrades. Welche Leistung Konsolen vollbringen müssen, wird in Kürze bekannt gegeben.

Was jetzt bereits klar ist: Auf der PS5 Pro könnt ihr eine Enhanced Version von Kingdom Come: Deliverance 2 spielen. Sowohl Playstation- als auch Xbox-Spieler*innen dürfen außerdem zwischen einem Leistungs- und einem Performance-Modus wählen.

Alle weiteren wichtigen Infos zu Themen wie Story, Kampfsystem und Vorbestellung haben wir für euch in unserer Übersicht zu Kingdom Come: Deliverance 2 zusammengefasst.

Quellen: Twitter / @WarhorseStudios, Reddit r/KingdomCome