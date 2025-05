Kingdom Come: Deliverance 2 – Kostenloses Update und erste Story-Erweiterung

Nur einen Monat nach Einführung des extra fordernden Hardcore-Modus legen die Warhorse Studios nach und veröffentlichen den ersten großen Story-DLC für das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2. Dieser kommt mit dem unheilschwangeren Titel „Begegnungen mit dem Tod“.

Gleichzeitig wird das kostenlose Update 1.3 auf den Weg gebracht, das wie gewohnt Optimierungen und Fehlerbehebungen enthält, aber auch ein ganz besonderes neues Feature.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Das bietet der neue Story-DLC

Ab sofort könnt ihr – beziehungsweise Heinrich – nämlich in Kingdom Come: Deliverance 2 mit eurem Pferd an rasanten Wettbewerben teilnehmen. Sowohl Rennen auf verschiedenen Strecken gegen drei Gegner als auch ein Bogenschießwettbewerb zu Pferde, bei dem eine ruhige Hand und Konzentration gefragt ist, stehen zur Auswahl.

In der ersten von drei Story-Erweiterungen „Begegnungen mit dem Tod“ (auf Englisch: „Brushes of Death“, also Pinselstriche des Todes, was in dem Kontext der Story viel mehr Sinn ergibt) trifft Heinrich auf einen ehrgeizigen, aber auch etwas exzentrischen Maler, der einen bemalten Totenkopf bei sich trägt und dessen größter Wunsch es ist, irgendwann einmal den Altar eines Klosters zu verschönern.

Heinrich begleitet diesen Mann eine Weile auf der Suche nach neuen Aufträgen und gerät dadurch über die gesamte Spielwelt hinweg in gefährliche, emotionale und lustige Situationen. „Dieser exzentrische Charakter entstand aus dem Wunsch, eine neue Spielmechanik einzuführen, die es den Spielern ermöglicht, ihren Schild zu bemalen und damit dem Spiel eine persönlichere Note zu geben“, verrät Narrative Designer Vladimír Mareček.

Verantwortungsvoll Saufen

Diese Idee war schnell ausgereift, nun brauchte man nur noch eine Story dahinter. In dieser geben sich dramatische Situationen und Geschichten über Freundschaft die Klinke in die Hand. Beispielsweise muss man in einer Quest einen Konkurrenten des Malers betrunken machen und von einem Auftrag abbringen. „Das kann aber auch völlig danebengehen“, so Mareček. „Wenn man selbst schneller betrunken wird als er, bleibt einem nichts anderes übrig, als einen neuen Plan auszuarbeiten.“

Der Story-DLC „Begegnungen mit dem Tod“ kostet 5,99 Euro und bietet selbstverständlich auch die Möglichkeit, seinen Schild nach eigenem Gusto zu gestalten. Was ihr im mittelalterlichen Böhmen ansonsten erleben könnt, lest ihr in unserem Test zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Quellen: kingdomcomerpg.com, Pressemitteilung