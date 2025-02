Kingdom Come Deliverance 2: Ersehntes Feature schon kurz nach Release angekündigt

Seit einer guten Woche stromern Spieler*innen durch die Welt von Kingdom Come Deliverance 2 und schmieden Schwerter oder knacken Schlösser.

Es wird sich duelliert, gesoffen und dem Beischlaf gefrönt – also all die schönen Tätigkeiten, die das Mittelalter-Rollenspiel so hergibt. Gebunden dabei natürlich immer an die Grenzen, die die Entwickler*innen einst gesetzt haben. Doch das soll bald ein Ende haben – dank Mod-Support.

Kingdom Come Deliverance 2: Baldier Mod-Support versprochen

Den haben die Warhorse Studios auf Twitter angekündigt und verkünden im selben Atemzug: „Böhmen wird noch aufregender.“ Das beigefügte Bild unterstreicht die Aussage und zeigt Held Heinrich, der in der linken Hand einen Fisch hält und auf dem Rücken eines pink-blau-gestreiften Zebras mit Horn auf der Stirn sitzt. Derart abgedrehte Kostüme sind mit den bald möglichen Mods natürlich ein Kinderspiel.

Der Kreativität der Spieler*innen sind aber natürlich keine Grenzen gesetzt, sodass euch vielleicht noch deutlich spannendere Ideen in den Sinn kommen: Neue Quests zum Beispiel, frische Charaktere oder eine Stange abgedrehter Waffen. Und sicherlich findet auch der Mod-Klassiker Thomas, die kleine Lokomotive früher oder später in Kingdom Come Deliverance 2.

Früher eine klare Sache, mittlerweile etwas aufgeweicht ist die Frage, auf welcher Plattform Mods verfügbar sein werden. Für das Mittelalter-Rollenspiel ist die Antwort aber eindeutig, denn im verlinkten Tweet ist von „Steamworks“ die Rede und das bedeutet natürlich, dass nur der PC bedient wird. Vielleicht folgen Konsolen irgendwann, derzeit scheint dies aber nicht geplant zu sein.

Zumindest am Heimrechner darf aber irgendwann demnächst freigedreht werden und vielleicht bauen besonders begabte Spieler*innen ja sogar neue Enden für die Geschichte von Heinrich. Ein bereits existierender Ausgang in Kingdom Come Deliverance 2 ist allerdings äußerst brutal, wie unlängst ein Fan, der zu viele Verbrechen begangen hat, feststellen musste.

