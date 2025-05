Kindom Come Deliverance 2: Neue Details enthüllt – auf diese Taktik wollen Spieler nicht mehr verzichten

Stolze drei Millionen Exemplare hat Kingdom Come Deliverance 2 in den ersten drei Monaten seit seinem Release verkauft – der 2018 erschienene Vorgänger kommt mittlerweile auf zehn Millionen.

Beeindruckende Bilanzen also, die euch natürlich aber egal sein können, außer, ihr hofft auf einen dritten Teil. Dafür teilte Entwickler Warhorse Studios jetzt aber noch eine Reihe weiterer Statistiken, in denen es um euch und euer Spielverhalten geht. Die zeigen, dass ihr eine Taktik im Mittelalter nicht mehr missen wollt.

Kindom Come Deliverance 2: Stehlen und Schlösser knacken ist Sport

Unter dem Titel „Bohemian Rhapsody“, was zu dem Böhmen-Setting natürlich wie die Faust in den Stahlhandschuh passt, veröffentlichte man auf Twitter Details zu drei Millionen Henrys; also die Anzahl der gesamten Spieler*innen, die in Kingdom Come Deliverance 2 in die Rolle des Protagonisten geschlüpft sind. Schon die erste Folie verrät: Die meisten von ihnen schrecken nicht vor Gewalt zurück.

Fast 500 Millionen Menschen haben in dem Mittelalter-Abenteuer dran glauben müssen, wobei davon 207 Millionen durch ein Langeschwert gefallen sind, 102 Millionen durch ein Kurzschwert und immerhin 40 Millionen durch einen Dolch. 55 Millionen Feinde wurden hingegen aus der Ferne niedergestreckt, wobei die Armbrust mit 29,1 Millionen Tötungen das effektivste Mordwerkzeug zu sein scheint.

Abseits der Gewalt besonders spannend: 194.719.132 Schlösser haben die Spieler*innen von Kingdom Come Deliverance 2 geknackt und beweisen damit ihre kriminelle Energie. Fans des Spiels lieben die Möglichkeit zum Stehlen offenbar und wollen nicht mehr darauf verzichten. Sollte irgendwann ein Nachfolger kommen, steht dieses Gameplay-Element demnach vermutlich hoch im Kurs.

Die weiteren Statistiken, die ihr vollständig über den oben verlinkten Twitter-Thread findet, offenbaren dann noch euer Trinkverhalten: Wie viel Wein habt ihr gesoffen, wie viel Bier? Wie lange wart ihr betrunken und wie viele Feinde habt ihr unter Alkoholeinfluss niedergestreckt? Die Bilanzen entblößen auf jeden Fall unterhaltsam, was Spieler*innen so im Mittelalter treiben – genau wie diese neue Fähigkeit in Kingdom Come Deliverance 2 die Dummheit so mancher.

Quelle: Twitter /@WarhorseStudios