Kingdom Come Deliverance 2: Neues großes Update ist da, es bringt zahlreiche Verbesserungen

Noch keine anderthalb Monate hat Kingdom Come Deliverance 2 auf dem Buckel, da hauen die Entwickler*innen von Warhorse Studios schon ein Update nach dem anderen raus.

Mittlerweile ist Patch 1.2 an den Start gegangen und verbessert das Spiel nicht nur an zahlreichen Stellen, sondern bringt auch die ein oder andere Neuerung mit, besonders, wenn ihr mit eurer bisherigen Frisur unzufrieden wart. Im Folgenden listen wir euch einige ausgewählte der frisch vorgenommenen Veränderungen auf.

Kingdom Come Deliverance 2: Leichterer Erfolg und freshe Frisen

Gleich vorab: Wenn euch die vollständigen Patch Notes interessieren, werdet ihr auf der Website von Kingdom Come Deliverance 2 fündig. Wir haben die spannendsten Neuerungen aber für euch gesammelt: So könnt ihr in Zhelejov und Kuttenberg jetzt zum Barbier gehen und Held Heinrich einen neuen Haarschnitt verpassen, der hoffentlich länger hält als nur bis zum nächsten Gefecht auf offener Straße.

Darüber hinause wurde die Schwierigkeit einiger Skill-Checks verringert, damit ihr den Erfolg „Close One“ leichter freischalten könnt. Kurioserweise findet sich auf Steam kein Achievement, das diesen Namen trägt. Im Steam-Forum vermuten Fans, dass der Erfolg „Slip the Noose“ (bei uns „Der Schlinge entkommen“) gemeint ist, weil der am ehesten zu passen scheint. Derzeit haben nur 1,2 Prozent der PC-Spieler*innen die Bedingungen dafür erfüllt.

Passend dazu: Unser umfangreicher Test zu KCD2

Ebenfalls sehr spannend: NPCs sollen sich nun weniger präziser umschauen, wenn sie in der Entfernung ein Geräusch gehört haben. Das dürfte es leichter machen, beim Meucheln unerkannt zu bleiben und hohe Strafen, wie etwa das besonders brutale Ende von Kingdom Come Deliverance 2, zu vermeiden. Die Patch Notes umfassen noch eine Menge weiterer Details, etwa zum Verhalten von NPCs bezüglich ihrer täglichen Routine oder dem Umstand, dass ausgerüstete Pfeile und Bolzen nun in Zwischensequenzen zu sehen sein sollen.

Außerdem und das dürfte wohl jede*n Spieler*in von Kingdom Come Deliverance 2 freuen: Das Update behebt natürlich wieder eine ganze Menge an Fehlern, die das Mittelalter-Rollenspiel derzeit noch plagen. Weitere schaffen die Entwickler*innen sicherlich in zukünftigen Patches aus der Welt. Oder Spieler*innen schreiten zur Tat, schließlich ist seit Kurzem auch Modding in Kingdom Come Deliverance 2 möglich.

Quelle: Website von Kingdom Come Deliverance, KCD2 auf Steam