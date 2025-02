Kingdom Come: Deliverance 2 – So einfach kommt ihr an die Platin-Trophäe auf der PS5

Kingdom Come: Deliverance 2 ist alles andere als kleines Spiel: Das Rollenspiel bringt ordentlich Spielzeit auf die Waage. Einerseits liegt das am rekordverdächtigen Skript, andererseits auch an der beeindruckenden Open World, die einen stundenlang in den Bann zieht.

So ergibt sich, dass ihr das Ende von KCD2 gar nicht so schnell zu Gesicht bekommt: Selbst wenn ihr nur weitgehend der Hauptquest folgt, könnt ihr locker bis zu 55 Stunden in Kuttenberg und dessen Umgebung verbringen. Wollt ihr hingegen alles sehen, dürft ihr mit der doppelten Spielzeit rechnen. Und falls ihr sogar auf der PS5 die Platin-Trophäe euer Eigen nennen wollt, müsst ihr noch mehr Stunden vor dem Fernseher verbringen.

Kingdom Come: Deliverance 2 – So lange braucht ihr für die Platin-Trophäe

In der Theorie ist es gar nicht so schwer, die Platin-Trophäe auf der PS5 in Kingdom Come: Deliverance 2 freizuschalten. Es braucht nur einen Durchgang, der Großteil der Erfolge ist kaum zu verpassen und ihr müsst auch nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad in Betracht ziehen. Jede Menge Freizeit solltet ihr trotzdem mitbringen.

Laut dem Trophy-Ratgeber von Powerpyx benötigt ihr etwa 200 Stunden, um alle Trophäen und damit auch den Platin-Pokal im Rollenspiel freizuschalten. Insgesamt warten 49 Erfolge auf euch, wovon ihr 47 Stück im Grunde während des Spielens der Kampagne und der zahlreichen Nebenquests freischaltet. Im Falle von „Bohemian Sniper“ müsst ihr euch jedoch ein wenig strecken, da ihr einen Kopfschuss mit der Armbrust über lange Distanz erzielen müsst – nicht unmöglich, aber mitunter nicht ganz so einfach.

Lesetipp: Ebenfalls viele Stunden verlangt Civilization 7 von euch, wie wir im Test verraten

Am schwierigsten gestalten sich hingegen die zwei Erfolge, die ihr auch tatsächlich verpassen könnt. Für einen Erfolg müsst ihr 95 Prozent aller Quests in Kingdom Come: Deliverance 2 abschließen. Die Expert*innen empfehlen, dass ihr sofort die Aufträge erledigt, sobald ihr sie erhaltet. Andernfalls kann es passieren, dass manche Quests verschwinden oder abgebrochen werden.

Vegetarisch im Mittelalter leben

Ebenfalls nicht einfach ist eine Bronze-Trophäe, bei der ihr weder Fleisch essen noch Tiere jagen dürft. Ihr müsst also quasi mit eurem Protagonisten Heinrich zum Vegetarier werden, wobei es ein paar Ausnahmen gibt. So könnt ihr problemlos aus den verschiedenen Suppenkesseln, die überall in der Spielwelt herumstehen, schlürfen, ohne zu wissen, ob da Fleisch drin ist oder nicht.

Außerdem zählen Wölfe nicht zu den Tieren, die ihr nicht töten dürft. Falls euch diese anfallen, könnt ihr euch demnach problemlos wehren. Um zu überprüfen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid, könnt ihr darüber hinaus in den Statistiken nachschauen, ob ihr bereits auf Fleisch gekaut oder ein Tier erledigt habt. Steht dort eine andere Zahl als „0“, solltet ihr einen früheren Speicherstand laden.

Ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt, verraten wir euch übrigens im ausführlichen Test zu Kingdom Come: Deliverance 2. Kleiner Spoiler: Es ist schon echt gut geworden.

Quelle: Powerpyx