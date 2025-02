Kingdom Come: Deliverance 2-Protagonist in Baldur’s Gate 3 – Mod verbindet Mega-RPGs

In Kingdom Come: Deliverance 2 ist Hauptcharakter Heinrich ein Knappe aus dem Mittelalter, in Baldur’s Gate 3 wird er zum Opfer eines Gedankenschinder-Parasiten. Diese ungewöhnliche Entwicklung ist ihm dank einer Mod möglich, welche ihn ins ferne Faerûn herüber teleportiert.

Auf reddit zeigt ein*e Nutzer*in die Modifikation in Action und erregt damit das Interesse der Community. Aus dieser ertönen Stimmen der Belustigung über das für Heinrich so fremde Setting und der Wunsch, selbst ein eigenes Crossover beider Franchises zu inszenieren.

Kingdom Come: Deliverance 2 mit inoffiziellem Baldur’s Gate 3-Crossover

„Das ist ein komisches DLC“, schreibt unsteak zu seinem oder ihrem Post auf dem Subreddit der mittlerweile zweiteiligen Kingdom Come: Deliverance-Reihe. Angehängt ist ein Clip, der den Protagonisten beider Teile in einer der berühmten Anfangsszenen aus Baldur’s Gate 3 zeigt. Darin wird er unsanft aus dem Schiff der Gedankenschinder befördert, in welchem man das im Dungeons and Dragons-Universum angesiedelte Spiel beginnt.

Ursprung des Videos ist die Aufnahme modifizierter Spielszenen. Heinrich hat es nämlich nicht auf natürlichem Wege in das fantastische Abenteuer verschlagen. Poster*in unsteak hat die Anpassung bei Modder*in neonbutchery persönlich angefragt. Diese*r hat anschließend Heinrichs Kopf samt Haaren für den Code von Baldur’s Gate 3 übersetzt.

„Er ist ein waschechter Krieger, der irgendwie aus Böhmen auf den Nautiloiden hochgebeamt wurde. SEHR verängstigt von allem, was in Faerûn passiert, aber immer noch sehr hungrig“, beschreibt unsteak seine oder ihre Version von Heinrich als Charakter innerhalb der ihm fremden Welt. Wenn wir Glück haben, ist sein Antlitz bald für alle Spieler*innen frei verfügbar auf Nexus Mods, wie auch unsteak selbst hofft.

Kingdom Come: Deliverance 2 und Baldur’s Gate 3 – Wie sich die Wege der RPGs kreuzen

Konsequent wäre eigentlich nur, wenn Figuren wie Astarion oder Schattenherz im Umkehrschluss auch ins mittelalterliche Böhmen ziehen dürfen. Vielleicht erleben wir ein solches Spektakel ja, sobald Warhorse Studios ihrem neuesten Meisterwerk den versprochenen Mod-Support hinzugefügt hat.

Kingdom Come: Deliverance 2 und Baldur’s Gate 3 sind sich in der Vergangenheit übrigens schon einmal über den Weg gelaufen. Und zwar als es darum ging, ob Warhorse oder Larian Studios den Rekord für das umfangreichste Drehbuch für sich beanspruchen darf. Beide Rollenspiele sind für ihre starke Story und häufigen Dialoge bekannt, die natürlich als vollständiges Skript festgehalten sind. Mit einem Dokument von über 2 Millionen Wörtern, angegeben von den Entwickler*innen selbst, hat KCD2 schließlich das Rennen gewonnen.

