Kingdom Come Deliverance 2: Offenbar Rekord von Baldur’s Gate 3 geknackt

Nach einer Vorverschiebung erscheint Kingdom Come Deliverance 2 nun am 4. Februar – und hat dann offenbar eine ganze Menge an Text im Gepäck.

2,2 Millionen Wörter soll das Drehbuch enthalten. Oder doch nur 1,7 Millionen? Tatsächlich sind beide Behauptungen im Umlauf – und sie entscheiden darüber, ob Kingdom Come Deliverance 2 in Sachen Text umfangreicher ist als der bisherige Rekordhalter Baldur’s Gate 3.

Kingdom Come Deliverance 2: Wer hat denn nun das längste?

Doch woher kommt die Verwirrung überhaupt? Angefangen hat alles mit einem Tweet des YouTubers ESO Danny, der ein Bild von sich neben dem aufgestapelten Skript des Vorgängers geteilt hat: „Ich neben dem gesamten Skript von Kingdom Come Deliverance, das auf doppelseitiges Papier gedruckt wurde, mit zwei Seiten pro Seite. Kingdom Come Deliverance 2 hat doppelt so viel Inhalt. KCD1: 800.000 Wörter. KCD2: 1.700.000 Wörter.“

https://twitter.com/eso_danny/status/1878804194007629871

Daniel Vávra, einer der verantwortlichen Autoren für dieses umfangreiche Dokument, kommentierte das Foto und schrieb, dass es sich seines Wissens um das längste Videospieldrehbuch handele – inklusive Baldur’s Gate 3. Michael Douse, der Director of Publishing der Larian Studios, weiß es aber natürlich noch ein bisschen besser. Er antwortete auf Vávras Tweet mit einem „fast!“ und verlinkte den Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, wo BG3 derzeit mit 2 Millionen Wörtern an der Spitze steht.

Offenbar hat Vávra aber doch recht, wenn auch anders als gedacht. Die Warhorse Studios, Entwickler hinter Kingdom Come Deliverance 2, sind nämlich ebenfalls auf den Tweet von ESO Danny aufmerksam geworden und haben die dort angegebene Menge an Wörtern korrigiert: Demnach sollen es in Wirklichkeit mehr als 2,2 Millionen Wörter sein, womit man natürlich auch den Rekord von Baldur’s Gate 3 knacken würde.

Wie es zu dem Missverständnis kommen konnte, hat sich übrigens auch geklärt. ESO Danny hat die Info aus einer Präsentation zu Kingdom Come Deliverance 2 von den Warhorse Studios selbst. Dort ist zwar von 1,7 Millionen Wörtern die Rede, seitdem scheint sich aber einiges getan zu haben, wenn noch einmal eine halbe Million dazugekommen ist. Doch es kommt nicht nur auf die Länge, sondern auch auf die Qualitäten eines Skripts an – einen Eindruck dazu liefert die Vorschau zu Kingdom Come Deliverance von Kollegin Arlene.

Quelle: Twitter /@eso_danny, DanielVavra, Cromwelp, Warhorse Studios; Guinness World Records