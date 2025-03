Kingdom Come Deliverance 2: Über 1.000 Verbesserungen – riesiges Update bald

Erst vor wenigen Wochen erschien mit Kingdom Come Deliverance 2 die Fortsetzung des gefeierten Mittelalterrollenspiels rund um Held Heinrich im Böhmen des 15. Jahrhunderts. Und schon jetzt kündigen die Entwickler ein fettes Updates an, das bald auf PC und Konsolen verfügbar sein soll.

Im Gepäck: Reichlich frische Inhalte, so zum Beispiel ein erbarmungsloser Hardcore-Modus, aber auch eine ganze Wagenladung sinnvoller Verbesserungen erwartet uns mit Patch 1.2. Über 1.000 Problemen soll es insgesamt an den Kragen gehen.

Bislang gab es nur einen eher mageren Patch für Kingdom Come Deliverance 2, der mit ein paar ausgewählten Fixes aufwartete. Patch 1.2 schlägt nun in eine wesentlich größere Kerbe und ebnet den Weg für frisches Futter in Form von reichhaltigen Inhaltsneuerungen und mehr als 1.000 Fixes und Optimierungen. Im Rahmen eines Livestreams besprach Entwickler Warhorse eben jene nun etwas ausführlicher und gab einen Ausblick auf die Veränderungen, die uns mit dem Update, das bereits im März live gehen soll, erwarten.

Wann es genau so weit ist, steht derweil noch nicht fest, aber grob rechnet man auf Seiten der Entwickelnden mit der Mitte des kommenden Monats. Ein Highlight des Updates stellt vor allem die Verbesserung der Controllersteuerung dar, mit denen Spielerinnen und Spieler seit der Veröffentlichung im wahrsten Sinne des Wortes zu kämpfen haben. Denn gerade bei Feindbegegnungen fühlt sich die Tastenbelegung und Steuerung von Heinrich etwas behäbig, fast schon unnötig kompliziert an. Hier möchte man nun etwas nachhelfen und es uns ermöglichen, die Tasten sogar neu zu belegen.

Passend dazu: Unser ausführlicher Test zu Kingdom Come Deliverance 2

Neben den rund 1.000 Problembehebungen und Fehlerlösungen, an denen Warhorse bereits seit Monaten werkelt, werden uns einige brandneue Inhalte für Kingdom Come Deliverance 2 ins Haus stehen. Schon im Trailer angekündigt, fällt darunter auch der coole Barbershop, der Heinrich künftig mit Vokuhila, Vollbart und weiteren freshen Frisuren versorgt. Ein cleaner Cut soll euch sogar den einen oder anderen Charisma-Bonus einheimsen, wie man durchscheinen lässt.

Vielleicht sogar noch spannender: Auch ein Hardcore-Modus ist in Planung, der euch ohne Kompass und Karte durch das mittelalterliche Böhmen irren lässt – selbstverständlich ohne Schnellreise. Gleich sieben wichtige Tipps für Kingdom Come Deliverance 2, damit ihr nicht völlig aufgeschmissen seid, helfen euch zum Glück weiter. Die Liste mit allen Verbesserungen und neuen Inhalten, die Update 1.2 mitbringt, lässt derzeit noch auf sich warten. Wenn es so weit ist, informieren wir euch aber wie gewohnt direkt zuerst über alle Neuigkeiten.

Quellen: Twitch.tv / WarhorseStudios