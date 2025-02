Kingdom Come Deliverance 2: Spieler findet brutales Ende

Kingdom Come Deliverance 2 gibt sich alle Mühe, euch ein authentisches Mittelalter-Rollenspiel-Erlebnis zu liefern – und schreckt dabei auch nicht vor drastischen Methoden zurück.

So können euch Feinde beispielsweise leichter entdecken, wenn ihr euch eine Zeit lang nicht gesäubert habt: Klar, der Gestank eilt euch vermutlich weiter voraus als euer Ruf als aufstrebender Ritter. Doch Held Heinrich kann es noch sehr viel schlimmer ergehen, wenn ihr seine Rüstung durch unmoralische Verhaltensweisen beschmutzt.

Kingdom Come Deliverance 2: Nicht (den Kopf) hängen lassen

Denn auch, wenn euch Kingdom Come Deliverance 2 viel durchgehen und euch euer Leben im Mittelalter nach euren Vorstellungen genießen lässt, zieht das Spiel auch Grenzen und bestraft euch entsprechend. Ein Spieler hat das auf die unangenehmste Art herausgefunden und die Konsequenzen zu spüren bekommen: Sein Heinrich wurde in einer vollständig ausgearbeiteten Zwischensequenz am Galgen aufgeknüpft.

NikTekOfficial, der das zweiminütige Video auf Twitter teilte, kommentierte das Geschehen mit den Worten: „Wenn man in Kingdom Come Deliverance 2 mehrere Verbrechen begeht, bekommt man eine komplette Hinrichtungs-Zwischensequenz. Das ist beeindruckend!“ Ob das Video von ihm stammt und was genau er mit „mehrere Verbrechen“ meint, ist unklar. Doch in den Kommentaren gibt es Spekulationen dazu, wie man dieses überaus brutale Ende erreicht.

Wer kriminellen Unfug treibt und sich dabei erwischen lässt, wird nämlich als Verbrecher gebrandmarkt und sollte besonders aufpassen: Fallt ihr anschließend in die Hände der mittelalterlichen Gendarmerie, könnte die Todesstrafe drohen, glaubt zumindest Nutzer Coldeskfan420. Wobei natürlich ein Unterschied besteht, ob ihr nur ein paar Äpfel klaut oder Schlosswachen grausam ermordet.

So bleibt es, je nach Schwere der Tat, bei einer Geldstrafe oder einer öffentlichen Schelte am Pranger. Ihr solltet euch also wirklich gut überlegen, ob ihr Heinrich auf diesen düsteren Pfad schickt oder nicht – und im Zweifelsfall auch alle Zeug*innen ausschalten und in Büschen verstecken. Was das Mittelalter-RPG noch zu bieten hat, verrät unser umfangreicher Test zu Kingdom Come Deliverance 2.

