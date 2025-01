Kingdom Come: Deliverance 2 – Die ersten zocken bereits das neue Mittelalter-RPG

Wer einmal Spiele getestet hat, weiß: Rollenspiele sind kein einfaches Pflaster. Oft sind die Genrevertreter verdammt groß, die Zeit aber nur kurz, um rechtzeitig zum Embargo fertig zu sein. Im Falle von Kingdom Come: Deliverance 2 passiert das offenbar aber nicht.

Dass die Entwickler*innen von Warhorse Studio in Bezug auf ihr Spiel zuversichtlich sind, ist keine Neuigkeit. Immerhin zog das Team kurzerhand den Release ein paar Tage vor, verkündete darüber hinaus schon im Dezember den Gold-Status. Nun dürfen in diesen Tagen schon die ersten Personen außerhalb des Studios ein weiteres Mal mit Heinrich loslegen.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Testmuster schon versendet

Wie Tobias Stolz-Zwilling, der internationale PR-Manager von Warhorse Studio, auf Twitter verkündet, versendet das Studio bereits in diesen Tagen die Testmuster an die Presse – satte vier Wochen vor der geplanten Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance 2.

Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, denn normalerweise landen Rezensionsexemplare selten so früh im Postfach. Oft sind es nur wenige Tage vor Release, höchstens zwei Wochen. Dafür gibt es in der Regel verschiedene Gründe: Fehlender Day 1-Patch, Angst vor Leaks, bestimmte Online-Funktionen sind noch nicht erreichbar oder aber fehlende Zertifizierung auf den Konsolen. Und ja, manchmal hat es auch bestimmte Qualitätsgründe.

Ein Vorgehen wie bei Kingdom Come: Deliverance 2 zeugt also von Zuversicht: Die Entwickler*innen sind felsenfest davon überzeugt, dass ihr Rollenspiel bereit ist, im Testparcours zu landen. Gleichzeitig wird damit die Werbetrommel gerührt, denn neben dem Test dürfen die glücklichen Ausgewählten schon bald ihre Ersteindrücke teilen.

https://twitter.com/SirTobi28/status/1874763684448264611

Darüber hinaus dürfte es die Presse freuen, dass ein Titel ausnahmsweise nicht unter massivem Zeitdruck getestet werden muss: Mit einer angepeilten Spielzeit von 60 bis 80 Stunden ist das Mittelalter-Rollenspiel kein Zuckerschlecken. Jeder zusätzliche Tag zum Testen also eine willkommene Wohltat. Und falls ihr euch auf den Release vorbereiten wollt, findet ihr hier unsere praktische Übersicht zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Quelle: Twitter / @SirTobi28