Battlefield im Mittelalter: Auf dieses absurde Feature müsst ihr in Kingmakers verzichten

Mit einem Ferrari durch eine Horde Ritter zu preschen, lässt euer Herz schneller schlagen? Dann solltet ihr einen Blick auf das kommende Early Access-Spiel Kingmakers werfen.

Das vermarktet sich nämlich als bizarrer Shooter, bei dem ihr mit modernen Waffen ins Mittelalter rast und die dort hausenden Blechmänner überrumpelt. Klingt abgefahren? Ist es auch. Ganz eskalieren wollten die Entwickler*innen von Redemption Road dann aber doch nicht – und haben auf ein absurdes Feature verzichtet.

Kingmakers: Schnelle Sportwagen yay, mörderische Mechs nay

In der aktuellen Ausgabe des Edge Magazins (via GamesRadar) steht Kingmakers-Game Director Paul Fisch in einem Interview Rede und Antwort – und verrät, dass es an einem Punkt in der Entwicklung tatsächlich einen „gigantischen Cyborg“ im Spiel gab, der wie ein „Titan herumgelaufen ist und Soldaten aus dem Weg beförderte“. Ein futuristischer Riesenroboter also, um die winzigen Ritter reif für die Schrottpresse zu falten.

Fisch erklärt allerdings weiter, dass man die Idee als „zu viel“ empfand. „Es brach die Immersion. Letztendlich hat es die Fantasie kaputtgemacht“, so der Game Director. Mit einem Schlag dutzende Soldaten auf einmal besiegen? Ist trotzdem möglich, schließlich habt ihr Zugriff auf ein ganzes Arsenal von Waffen aus der Gegenwart, darunter beispielsweise Boom Sticks oder einen Apache Kampfhelikopter. Und natürlich darf auch der erwähnte Sportwagen nicht fehlen.

Ein Mech war dann aber offenbar doch zu viel, was vielleicht auch an dem Genre des Spiels liegt. Fisch bezeichnet das Ganze nämlich als „Hybrid-Strategie-Spiel“ und führt weiter aus: „Wenn ihr einem Typen ein Sturmgewehr gebt und er tausende von Leuten bekämpfen muss, wird er umzingelt und umgehauen. Ihr müsst tatsächlich eine Stadt und eine Armee aufbauen.“ Da sprengt ein Wolkenkratzer-hoher Cyborg vielleicht ein wenig die Grenzen.

Nur, weil ihr aus der Zukunft kommt, sollen die Ritter übrigens kein Kanonenfutter darstellen. „Die Leute in der Vergangenheit fangen an, Gegenmittel zu finden. Ihr seid diese Macht auf dem Schlachtfeld, die sie anerkennen und sie bauen Dinge, um euch aufzuhalten“, erklärt Fisch weiter. Einen Eindruck davon könnt ihr bereits im jüngsten Trailer zu Kingmakers gewinnen.

