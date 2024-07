„Massiver Arsch, dünne Beine“: Zum Kinostart von Deadpool & Wolverine kneifen die Stars jetzt ihre eigenen Hintern

Heute ist der Tag, da der Marvel-Film Deadpool & Wolverine bundesweit Hinterteile in Kinositze drückt – und auch die Filmstars Ryan Reynolds und Hugh Jackman fummeln direkt am Hinterteil herum, wenn auch spielerisch wertvoll. Nach Deadpool (2016) und Deadpool 2 (2018) ist Deadpool & Wolverine übrigens nicht nur der dritte Kinofilm der Superheld-gewordenen Mundkalaschnikow Wade Wilson, sondern der erste Superheldenfilm rund um den unkonventionellen Heros im Latexanzug, der nun erstmals unter Disneys Aufsicht entstanden ist.

Im März 2019 hat der Mickymaus-Konzern den Großteil des Filmstudios 20th Century Fox übernommen. Im Rahmen einer werblichen Maßnahme wurden den beiden Filmstars Ryan Reynolds und Hugh Jackman jetzt gleichermaßen formschöne und gewöhnungsbedürftigen Xbox-Controller passend zum neuen Film in die Hände gedrückt.

Was haben Reynolds und Jackman mit dem Popes zu tun?

Unsere englischsprachigen Kolleg*innen von IGN haben Deadpool und Wolverine höchstpersönlich vor die Kamera bugsiert und den beiden Weltstars Reynolds (Deadpool, Green Lantern) und Jackman (The Greatest Showman, X-Men) die speziell für den neuen Deadpool-Kinofilm konzipierten Xbox-Controller überreicht. Der Clou: die Steuerteile sind rückseitige wie Arschbacken geformt. Plastischer ausgedrückt: Während ihr mit diesen besonderen Gamepads in den Pfoten etwa entschleunigt durch ein Cozy Game schlendert, könnt ihr mit euren Fingerspitzen parallel dazu den beiden ikonischen Superhelden den Allerwertesten massieren.

Die Controller sind nebenbei bemerkt in zwei Varianten verfügbar, einmal in gelb-blauer Farbe gehalten und mit Wolverines Podex, dann in rot-schwarzer Farbgebung und mit Deadpools Gluteus Maximus rückseitig. Im gerade mal 40-sekündigen Clip äußern sich die beiden Schauspieler augenzwinkernd zu diesen ausladenden Steuerelementen.

„Jemand schmuggelt Kürbisse. Irgendjemand ist ein Kürbisschmuggler“, skandiert etwa Raynolds, spielt damit auf die prallen Bäckchen seines Kunst-Hinterns an. Jackman behauptet, seine Kinder hätten das „theoretisch schon alles gesehen“. Raynolds unterbricht seinen Schausppielkollegen mit den Worten, Jackmans Nachwuchs hätte aber „Daddys Arsch noch nie so gesehen!“

Wie kommt Deadpool & Wolverine bei den Kritikern an?

Der ebenfalls anwesende Regisseur von Deadpool & Wolverine, Shawn Levy (Free Guy, Real Steel), hebt die aerodynamischen Qualitäten des Geräts mit den Worten „Prall und mit gewaltigem Auftrieb“ hervor, noch bevor Jackman das Ganze mit „Massiver Arsch, dünne Beine“ auf den Punkt bringt – und meint mit „dünne Beine“ die hervorstehenden Griffe am Controller, die ihr mit euren Handinnenflächen umschließt.

Dass die ganze Präsentation eine Werbeaktion ist, passend zum charmant infantilen Humor des beliebten Superhelden Deadpools, für den jetzt anlaufenden Kinofilm einerseits und den Controller andererseits, sollte klar sein. Wie das Branchenblatt The Hollywood Reporter jüngst gemeldet hat, fallen die Kritiken zum neuen Deadpool-Film größtenteils positiv aus.

Erst vor wenigen Tagen ist dann auch der finale Trailer auf YouTube erschienen, der Stand jetzt bereits rund 5 Millionen Mal aufgerufen wurde. Bleibt abzuwarten, wie das dritte, filmische Kapitel des Superduperhelden mit dem schnellsten Mundwerk im Marvel-Universum bei den regulären Kinogästen ankommt. Apropos Held*innen: Falls euch Marvel-Männer nicht bekommen, ihr mehr auf den Gaming-Kosmos der weit, weit entfernten Galaxis abfahrt, könnte euch Star Wars Outlaws interessieren.

