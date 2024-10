Kleine Sims auf der Switch: Dieses Retro-Cozy Bundle macht demnächst eure Konsolen unsicher

In grauer Vorzeit erschien für den Nintendo DS und die Wii ein Cozy Game, das über die Zeit hinweg von einer Schicht Staub, aber vor allem Nostalgie bedeckt wurde. Eigentlich hatte kaum jemand damit gerechnet, eine Wiederauferstehung von MySims mitzuerleben, aber unverhofft kommt nun mal oft.

Gefühlt aus dem Nichts verkündeten EA und Nintendo, dass gleich zwei Titel der betagten Reihe ihren Weg auf die Switch finden – und das schon sehr bald. Das originale MySims sowie MySims Kingdom verschmelzen dabei zum Cozy Bundle.

MySims: Cozy Bundle haucht niedlichem Game-Gespann neues Leben ein

Wie der Name schon vermuten lässt, ist MySims ein Spin-Off des The Sims-Franchise. Genau wie in der Hauptreihe liegt auch hier der Fokus vor allem auf der detailreichen Gestaltung einer eigenen Welt. Gameplay-technisch kommt es allerdings zu einigen Abweichungen: Statt das Leben einer Familie kleinteilig zu managen, befasst ihr euch in MySims mit dem Wiederaufbau einer ganzen Stadt.

Bauen, Designen und Dekorieren gehören daher zu euren Hauptaufgaben. Habt ihr euren eigenen süßen Chibi-Charakter erstellt, stehen die ersten Projekte auf dem Plan, mit denen ihr neue Bewohner*innen in den Ort lockt. Ist das geschafft, ruft ihr damit weitere Arbeit auf den Plan, denn die Neuankömmlinge brauchen natürlich eigene Behausungen, wenn sie sich als eure Nachbar*innen niederlassen möchten. Damit sich ihre und eure Wünsche realisieren lassen, greift ihr auf Anleitungen zurück, für die Blöcke kombiniert werden müssen.

Im November wird es Cozy mit dem MySims Bundle

Ihr agiert in MySims allerdings nicht nur als Bauherr oder Bauherrin, sondern könnt euch abgesehen davon auch mit den vielen bunten NPCs anfreunden. Das funktioniert zum Beispiel, in dem ihr ihnen den ein oder anderen Gefallen erweist. MySims Kingdom stellt euch vor ganz ähnliche Herausforderungen wie sein Vorgänger, bringt allerdings einen royalen und fantasievollen Twist mit sich. Eure Spielwiese ist hier nämlich ein zerfallenes Königreich.

Am 19. November erscheinen MySims und MySims Kingdom als Teil des sogenannten Cozy Bundles für die Nintendo Switch. Vorher steht also noch Halloween an – ein Fest, das auch in der Welt der Videospiele gefeiert wird. Disney Dreamlight Valley bringt beispielsweise ein zur Gruselsaison passendes Event auf den Weg.

Quellen: Nintendo eShop / MySims: Cozy Bundle, YouTube / Nintendo of America