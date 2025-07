Knapp 20 Euro: 3 legendäre Spiele für Nintendo Switch im Bundle noch vor dem Prime Day zum Schnäppchenpreis

Bei Amazon bekommt ihr jetzt gleich drei gefeierte Spiele für die Nintendo Switch zum unschlagbaren Schnäppchenpreis. Die Tomb Raider 1-3 Remastered-Sammlung bietet Retro-Fans eine besondere Gelegenheit, die legendären Anfänge von Lara Croft in zeitgemäßer Aufbereitung zu erleben.

Der Versandhausriese hat den Preis für Tomb Raider 1-3 Remastered 🛒 auf gerade einmal rund 20 Euro reduziert. Die Neuauflagen stammen von den Entwicklerinnen und Entwicklern aus den Reihen Aspyrs und Crystal Dynamics, die schon in der Vergangenheit bewiesen haben, wie klassische Spiele behutsam für moderne Konsolen adaptiert werden können. Ihr bekommt nicht nur die Hauptteile, sondern auch sämtliche ursprüngliche Erweiterungen.

Drei Nintendo Switch-Spiele für rund 20 Euro: Schnappt euch die Tomb Raider Remastered-Sammlung

Die Tomb Raider 1-3 Remastered-Sammlung umfasst die drei wegweisenden Titel der Reihe inklusive aller Zusatzinhalte. Tomb Raider 1 wird durch The Unfinished Business erweitert, während Tomb Raider 2 mit The Gold Mask und Tomb Raider 3 mit The Lost Artifact vervollständigt werden. Diese Erweiterungen waren ursprünglich nur auf dem PC verfügbar und erreichen nun erstmals auch Konsolen. Wollt ihr euch die drei Nintendo Switch-Spiele zum Sparpreis schnappen, müsst ihr euch aber beeilen: Das Amazon-Angebot ist nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Die technische Umsetzung überzeugt durch eine gelungene Balance zwischen Modernisierung und Authentizität. Die Entwickler*innen haben die Grafik zeitgemäß überarbeitet, ohne den charakteristischen Look der Originale zu verlieren. Besonders bemerkenswert ist die Möglichkeit, jederzeit zwischen der aufpolierten und der ursprünglichen Polygon-Grafik zu wechseln. Diese Funktion ermöglicht es, sowohl die nostalgische Atmosphäre der Neunzigerjahre als auch die verbesserte Darstellung zu genießen.

Die Steuerung wurde für moderne Standards angepasst, bleibt aber dem Original-Gameplay treu. Lara Crofts charakteristische Bewegungen und Sprungmechaniken sind erhalten geblieben, während gleichzeitig die Präzision durch überarbeitete Eingabemethoden verbessert wurde. Die Nintendo Switch-Version profitiert dabei von den intuitiven Joy-Con-Controllern, die eine responsive Steuerung sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus ermöglichen.

Die Spielwelt erstreckt sich über verschiedene exotische Schauplätze von Peru bis zum alten Ägypten. Jeder Ort bietet einzigartige Rätsel und Herausforderungen, die von simplen Schalter-Rätseln bis hin zu komplexen, mehrstufigen Puzzles reichen. Die Tomb Raider 1-3 Remastered 🛒-Sammlung bewahrt dabei die ursprüngliche Schwierigkeit, die moderne Spielende durchaus fordern kann, aber nie unfair wirkt.

Perfekte Ergänzungen für Switch-Abenteurer

Für Nintendo Switch-Spielende, die Gefallen an klassischen Action-Adventure-Titeln finden, bietet die Nintendo Switch ein breites Spektrum an ergänzenden Spielen. Die Uncharted Legacy of Thieves Collection wäre eine naheliegende moderne Fortsetzung des Abenteuer-Genres, ist jedoch exklusiv für andere Plattformen verfügbar. Stattdessen können Switch-Besitzer*innen zu Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild 🛒 greifen, das ähnliche Erkundungs- und Rätselelemente bietet.

Fans von Retro-Sammlungen finden in der Mega Man Legacy Collection 🛒 oder den verschiedenen Castlevania-Kollektionen 🛒 verwandte Spielerfahrungen. Diese Titel teilen mit Tomb Raider die sorgfältige Aufbereitung klassischer Spiele für moderne Hardware. Auch die Metroid-Serie, insbesondere Metroid Dread 🛒, bietet ähnliche Erkundungs- und Plattformsprung-Mechaniken in einem atmosphärischen Setting.

Weitere Nintendo Switch-Spiele wie die Spyro Reignited Trilogy 🛒 oder Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 🛒 zeigen, wie erfolgreich die Neuaufbereitung nostalgischer Inhalte sein kann. Diese Spiele profitieren von der Möglichkeit, sowohl die ursprüngliche Erfahrung zu bewahren als auch moderne Verbesserungen zu integrieren.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wer es so richtig Retro mag, der sollte einen Blick auf die riesige Atari-Kollektion werfen, die es ebenfalls als Nintendo Switch-Spiel bei Amazon im Angebot gibt. Ansonsten seid ihr mit den Tomb Raider 1-3 Remastereds 🛒 aber erst einmal ohnehin gut ausgelastet.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.