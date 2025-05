Können wir mit einem Fallout-Remaster rechnen? Entwickler teilt seine Gedanken dazu

Publisher Bethesda ist mit dem Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion ein kleiner Überraschungserfolg gelungen. Fans tümmeln sich wieder zuhauf in dem 19 Jahre alten Rollenspiel. Stößt das die Tür für andere Spiele im Portfolio der Spieleschmiede auf, wie zum Beispiel Fallout?

Dieser Frage nimmt sich Timothy Cain an, seines Zeichens Branchen-Urgestein und Entwickler der ersten beiden Fallout-Teile, der in regelmäßigen Videos auf seinem Youtube-Kanal Einblicke in die Welt der Videospielentwicklung gibt.

Fallout: Entwickelt mit verbuggtem Kompilierer

Das erste Fallout-Spiel datiert aus dem Jahre 1997 und war nicht nur optisch, sondern auch spielerisch ein ganz anderes Werk als neuere Teile. Damals wurde beispielsweise noch rundenbasiert gekämpft. Mit dem Hype um das Franchise nach der Amazon-Prime-Serie im April 2024 und der Renaissance der Spieleableger Fallout 4 und dem MMORPG Fallout 76 kamen viele Spieler*innen erstmals in Berührung mit der postapokalyptischen Spielwelt.

Hier seht ihr das entsprechende Video von Timothy Cain:

Während viele Fallout 1 als optimalen Kandidaten für eine Remaster-Version sehen, ist Tim Cain skeptisch. Er stellt sich zwar nicht rigoros gegen diese Idee, sieht aber viele Hindernisse, mit denen potenzielle Entwickler konfrontiert wären: „Bethesda müsste dieses Remaster erst einmal autorisieren.“ Das Entwicklerstudio ist mittlerweile Besitzer der Marke, die anfänglich noch bei Interplay Entertainment erschien.

Selbst dann gebe es aber hohe technische Hürden. „Wir haben Fallout in der Programmiersprache C geschrieben und einen Kompilierer namens Watcom genutzt“, so Cain weiter. „Für den gibt es gar keinen Support mehr und er war damals schon verbuggt. Außerdem ist er nicht kompatibel mit den neuesten DirectX-Versionen; kurzum: Ihr wollt Watcom nicht für ein Remaster nutzen.“ Modernere Kompilierer wären aber ebenfalls ein Problem, da Sound- und Video-Codes nur in Watcom existieren.

KI-Fehler sind Teil des Spielerlebnisses

Auf subjektiver Ebene fragt sich Tim Cain, welche Bugs für ein Remaster behoben werden sollen: „Fehler im Programm, die dafür sorgen, dass das Spiel abstürzt, Speicherstände oder Inventar verloren geht – klar, so etwas würden wir beheben wollen.“ Eine fehlerhaft handelnde KI, wie NPCs, die sich gegenseitig anschießen oder Kameraden, die einfach aus dem Kampf fliehen, sei Teil des Spiels.

„Natürlich könnte man eine klüger handelnde KI implementieren“, so Cain. „Aber das würde das Feeling des Spiels verändern.“ Vielleicht dachte er da an Oblivion, das mit aufpolierter Grafik daherkommt, aber immer noch die kleine Unvollkommenheiten aufweist – liebevoll „Jankiness“ genannt – die das Spiel heute charmant machen und eine authentische Erfahrung bietet.

„Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das machen will“, sagt Cain, „und wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr auch merken, warum.“ Er sieht einen Haufen fast unlösbarer Probleme; diese zu umschiffen würde den Remaster-Plan fast in ein Remake verwandeln. „Die Arbeit an einem Remaster sollte man genießen können. Die Diskussionen sollten Spaß machen. Ich will nicht über Details streiten, aber ich würde sie gerne diskutieren können.“

