Kommen GameCube-Spiele auf die Nintendo Switch 2? „Nur eine Frage der Zeit“, sagt Leaker

Wer sich für eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online registriert, kann nicht nur diverse Switch-Spiele im Multiplayer-Modus zocken, sondern kommt auch noch in den Genuss des Classic-Aufgebots von Nintendos Konsolen. Zahlreiche populäre NES-, Game Boy- und Super Nintendo-Spiele stehen euch dort zur Verfügung, mit dem Expansion Pack auch noch Nintendo 64- und Game Boy Advance-Spiele.

Doch als wäre das alles noch nicht genug, wünschen die Nintendo-Fans schon seit Längerem das Revival des einstigen Zauberwürfels von Beginn des Jahrtausends, der damals chancenlos gegen die Konkurrenz war, aber in der Community so manche beliebte Titel herausbrachte. Auf der Nintendo Switch 2 könnte es so weit sein.

Nintendo Switch 2: Kommen endlich die GameCube-Spiele zurück?

Die Rede ist natürlich von Nintendo GameCube, der im Jahr 2002 in Europa auf den Markt kam. Es ist kein Geheimnis, dass er leistungstechnisch weit hinter den Generationen-Kollegen PlayStation 2 und Microsoft Xbox lag. Auch der Controller gilt selbst unter Nintendo-Fans als einer der größten Fehlgriffe in diesem Metier – wenig verwunderlich wird die lilafarbene Würfelkonsole finanziell als Flop eingestuft.

Nun hat der für gewöhnlich sehr gut unterrichtete Leaker NateTheHate in einem Podcast durchblicken lassen, dass es für Nintendo Switch Online auch einen Katalog aus GameCube-Spielen geben könnte. In der Episode geht es um mögliche Ankündigungen im Rahmen der Switch 2-Präsentation. Es sei nur eine Frage der Zeit – „nicht ob, sondern wann“, sagte er in seinem Podcast. NateTheHate hatte vor einigen Jahren auch den Nintendo 64-Katalog vorhergesagt.

Hier ist der entsprechende Podcast, schon auf die relevante Stelle getimt:

Ob die GameCube-Spiele nur für die Nintendo Switch 2 verfügbar sein werden – um dieser Konsole zum Launch mehr Inhalte zu bieten – oder doch auch für die noch aktuelle Konsole, darauf wollte sich Nate nicht festlegen, hielt aber derartige Inhalte innerhalb des ersten Jahres nach Launch für wahrscheinlich.

Revival für F-Zero und Double Dash?

Für Nintendo-Fans dürfte das ein gefundenes Fressen sein, gibt es doch bei vielen Spielen dieser Generation keine Möglichkeit mehr, sie zu spielen. Manche bekamen auf der Switch Remastered-Versionen, wie zum Beispiel Metroid Prime, andere aber höchstens für ältere Generationen (Luigi’s Mansion für den Nintendo 3DS oder The Legend of Zelda: The Wind Waker für die WiiU). Super Mario Sunshine war nachfolgend in einer limitierten Edition im 3er-Pack auf die Switch portiert worden.

Trotz der geringen Verkaufszahlen kann Nintendo auf der GameCube einige (zunächst) plattformexklusive Fan-Favoriten vorweisen, unter anderem Mario Kart: Double Dash, F-Zero GX, Metroid Prime 2: Echoes, Final Fantasy: Crystal Chronicles, Mario Smash Football oder The Legend of Zelda: Four Swords Adventure.

Heute Nachmittag sind wir vielleicht schlauer, wenn die Präsentation der Nintendo Switch 2 abgehalten wird. Alle Infos zum großen Livestream haben wir hier für euch zusammengetragen.

