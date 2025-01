Bei Sims-Konkurrent inZOI könnt ihr selbst die NPCs mitgestalten

Ende März erscheint die neue Real-Life-Simulation inZOI des südkoreanischen Publishers Krafton im Early Access. Der hohe Grad an Realismus und die versprochene Vielfalt hat das Spiel längst nicht nur bei The Sims-Fans auf den Radar gebracht.

Aber auch technisch will inZOI neue Quantensprünge wagen und mit Hilfe von Nvidia ein immersives Erlebnis schaffen, das über die Aktionen der selbst kontrollierten Spielfigur hinausgeht. Dabei spielen lernfähige NPCs eine große Rolle.

inZOI führt Semi-NPCs ein, die ihr selbst beeinflussen könnt

Das Zauberwort lautet hierbei „Co-Playable Characters“, die in der Welt von inZOI Smart Zois genannt werden. Im Standard-Modus weisen sie die Verhaltensweisen von regulären NPCs auf. Sie laufen durch die Stadt, unterhalten sich in Grüppchen in Parks und Cafés und sorgen einfach dafür, dass die Umgebung nicht nur belebt wirkt, sondern auch die typischen Merkmale einer von Menschen bevölkerten Stadt aufweist.

Smart Zois könnt ihr als Spieler*innen jedoch beeinflussen, indem ihr deren besondere Aufmerksamkeit für ihre Umgebung einschaltet. Dann nämlich reagieren sie selbstständig auf Vorkommnisse in ihrer Umwelt. In einem Video von Nvidia – dessen KI-Programm ACE diese Entwicklung möglich macht – sehen wir eine Smart Zoi, die an einem Obdachlosen vorbeigeht und beschließt, ihm in einer Bäckerei ein Brot zu kaufen. In einer anderen Szene sieht man, wie sie eine Weile vor einem Straßenkünstler stehen bleibt und ihn anfeuert, um für ihn mehr Aufmerksamkeit von anderen Passant*innen zu gewinnen.

Am Ende des Tages lässt die Smart Zoi die Erlebnisse des Tages Revue passieren, die ihre Handlungen und Verhaltensweisen für die Zukunft beeinflussen. So könnt ihr aktiv an der Gestaltung und Veränderung der Welt mitarbeiten und euch nicht nur auf eure eigene Spielfigur fixieren. „Normalerweise unterliegen die NPCs in einem Spiel einem regelbasierten System“, erklärt Game Director Hyungjun Kim (via PC Gamer). „Als wir dieses System erweitern wollten, bekamen wir die Möglichkeit, mit Nvidia an der KI-Lösung namens Small Language Model (SLM) zu arbeiten.“

Smart Zois entwickeln ihre eigene Persönlichkeit

So erlangten die Smart Zois eine unglaubliche Tiefe. „Sie können Gedanken über Interaktionen und Erlebnisse entwickeln und zusätzliche Persönlichkeitsebenen erschaffen, die sie und andere Zois beeinflussen.“ So würden sich ihre Aktionen nicht nur natürlicher anfühlen, sondern auch ein unglaublich immersives Element in inZOI einfügen. „Es ist eine Freude, zu sehen, wie ein Zoi wächst und seine eigene Persönlichkeit entwickelt, die mit jedem Tag ausgeprägter wird“, so Kim.

Smart Zois sind nicht das einzige Produkt einer Zusammenarbeit von Nvidia und Krafton. Auch für PUBG, den erfolgreichen Battle Royale-Shooter des Publishers, hat Nvidia KI-Teammates entwickelt – für den Fall, dass eure echten Freunde alle komplette Voll-n00bs sind.

