Kommt in GTA 6 dieses Feature zurück? Könnte Spielerlebnis immersiver machen

Dass GTA 6 schon Monate vor Release polarisiert und Rekorde pulverisiert, ist mittlerweile Normalität geworden. Nicht wenige erwarten jetzt, dass das neue Spiel aus der Meisterschmiede von Rockstar Games bitte auch das beste Spiel aller Zeiten sein wird.

Doch egal ob „nur“ ein sehr gutes Spielerlebnis dabei herausspringt oder tatsächlich die auf Jahre unerreichte Spitze des Videospiel-Gipfels – einige Neuerungen und Innovationen dürfte Grand Theft Auto 6 auf jeden Fall mitbringen. Eine Funktion, die auch die Grenzen der virtuellen Welt verlässt, ist nun gerade der Fokus von Spekulationen.

GTA 6: Stellenausschreibung sorgt für Spekulationen

So sucht man bei Entwicklerstudio Rockstar North laut einer Stellenausschreibung derzeit einen Mobile Engineer mit profundem Verständnis in der Entwicklung für iOS und Android um „unsere mobile Plattform aufzubauen und zu pflegen“. Was dies genau für GTA 6 bedeutet, ist aus diesen Zeilen natürlich nicht garantiert herauszulesen, Fans vermuten aber eine Art begleitende App zum Spiel.

Dies ist keine völlig neue Idee, hatte Rockstar Games doch auch schon in Red Dead Redemption 2 eine sogenannte Companion App – wenngleich unpassend zum Setting des Wildwest-Abenteuers. Sieben Jahre später sind die Möglichkeiten aber vielleicht ganz andere, sodass Fans auf Reddit bereits träumen, wie sich das Spielerlebnis in GTA 6 auf eine App ausweiten könnte.

Lesetipp: Neuer Leak zu GTA 6 sorgt für zusätzlichen Hype

Per App Taxi rufen und Social Media checken?

„Wäre cool, wenn wir mit der App ein Taxi rufen könnten und das dann im Spiel zu uns kommt“, findet User Zuijd (aber warum eigentlich?). „Es würde den Social Media-Aspekt jedenfalls auf eine neue Stufe heben“, meint AntonsCoinFlip, „Ich will mein Social Media nicht im Spiel auf dem Smartphone checken. Auf meinem echten jedoch…?“. Eine ganz andere Meta-Ebene macht ItsQuinten auf: „Alle Anrufe im Spiel müssen mit deinem echten Telefon entgegengenommen werden.“

„Absolut selbst ausgedacht, aber wäre es nicht verrückt, die Kamera zu öffnen und während ihr das Smartphone bewegt, seht ihr auf dem Display die Spielwelt und könnt Fotos machen?“, fantasiert Snoob45. Denkbar ist definitiv, dass Käufe von Autos oder Immobilien im Spiel über diese reale App vorgenommen werden könnten.

Eine Verbindung zwischen realer Interaktion und unmittelbarem Effekt auf das Ingame-Geschehen dürfte auf jeden Fall für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen. Was uns bei GTA 6 allerdings enttäuschen könnte, lest ihr hier.

Quellen: Reddit / Gerald19901, Zujid, AntonsCoinFlip, ItsQuinten, Snoob45