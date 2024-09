Kommt Indiana Jones & der Große Kreis unzensiert? Das verrät die USK-Freigabe

Fans des wohl berühmtesten Archäologen der Welt sind voller Vorfreude, denn mit Indiana Jones und der große Kreis kommt noch in diesem Jahr Indys nächstes großes Abenteuer auf den PC und die Xbox. Doch erreicht uns der Titel in deutschen Gefilden auch unzensiert?

Dies beantwortet die jüngst vorgenommene USK-Einstufung für Deutschland. Gerade hinsichtlich Machine Games‚ früherer Werke – die den Titel zusammen mit Lucasfilm Games für Bethesda entwickeln –, ist die Frage aber durchaus berechtigt.

Indiana Jones und der Große Kreis: Ungeschnitten auch in Deutschland? Das sagt die USK

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, ist in Deutschland verantwortlich für die Altersfreigabe von Videospielen sowie ihrer Trailer. Und eben jene hat nun auch entschieden, wie es um Indiana Jones und der Große Kreis hierzulande steht. Könnte man aufgrund der Vergangenheit des verantwortlichen Entwicklerstudios Machine Games (Schlagwort: Wolfenstein) noch Bammel gehabt haben, können Fans dank der Einstufung ab 16 Jahren aufatmen.

Auch Bethesda freut sich, über den offiziellen Twitter-Kanal bekanntgeben zu können, dass das Spiel als ungeschnittene Version in Deutschland erscheinen wird. Denkt man an die Wolfenstein-Titel vor 2019 zurück, so erinnern sich viele Spielerinnen und Spieler sicher daran, dass jene lediglich in geschnittener Form hierzulande erschienen sind. Dabei ging es nicht nur nationalsozialistischen Symbolen an den Kragen – auch ganze Figuren wurden umbenannt. Ein hartes Vorgehen vergleicht man es beispielsweise mit der Herangehensweise bei Filmen.

Auch Indiana Jones darf sich in Der Große Kreis, das zwischen den Ereignissen von Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug angesiedelt ist, mal wieder mit allerhand Nazi-Abschaum herumschlagen, so dass vorfreudige Fans womöglich das Schlimmste befürchtet hatten. Dem steht nun Bethesdas Statement und die Freigabe der USK entgegen. Ihr löst eine Reihe von Rätseln, werdet mit actionreichen Zwischensequenzen verwöhnt und schlagt euch in authentischen Nahkämpfen Faust und Peitsche mit den Schergen des Dritten Reiches in einer völlig frischen Geschichte um die Ohren.

Am 9. Dezember ist es so weit, dann feiert Indiana Jones und der Große Kreis auf den Xbox Series-Konsolen und dem PC seinen Release. Auch im Game Pass ist der Titel direkt nach seiner Veröffentlichung verfügbar, lediglich PS5-Spielerinnen und -Spieler müssen sich etwas länger gedulden, denn für Sonys Plattform ist der Launch erst im Frühjahr des kommenden Jahres geplant.

