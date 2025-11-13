Komplett kostenlos: Diese Zelda-Alternative könnt ihr ab heute gratis zocken

Ubisoft ist nicht nur bekannt für Spielereihen wie Assassin’s Creed, Anno, Prince of Persia oder Rayman, sondern hat für sein illustres Portfolio auch eine eigene Gaming-Plattform kreiert. Ubisoft Connect wurde im November 2020 als Nachfolger von Uplay aus der Taufe gehoben und feiert dieser Tage somit seinen fünften Geburtstag.

Zu diesem Anlass bekommt ihr jetzt einen Vollpreistitel komplett kostenlos, der bei seinem Release für viel Aufsehen gesorgt hat. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch ein Konto bei Ubisoft Connect anzulegen – natürlich ebenfalls ohne Kosten.

Ubisoft Connect feiert fünfjähriges Bestehen

Mit Ubisoft Connect hat der französische Videospielgigant vor fünf Jahren einen eigenen Game-Launcher neu aufgestellt und rebrandet. Populäre Spielereihen wie Assassin’s Creed, Rainbow Six oder The Crew wurden zuvor unter dem Namen Uplay unter einem Dach vereinigt. „Von Anfang an war es unser Ziel, euch allen ein nahtloses Erlebnis zu bieten – unabhängig davon, wo und wie ihr spielt“, heißt es in einer Mitteilung zum Jubiläum. „Im Laufe der Jahre hat Ubisoft Connect zu wesentlichen Veränderungen in der Spielweise beigetragen.“

So wurden Crossplay-Optionen sowie die Möglichkeit für plattformübergreifenden Fortschritt eingeführt. Seit diesem Jahr synchronisieren sich auch die Erfolge in Ubisoft Connect, Steam und Epic Games Store. Als besonderen Dank für den Support an die Fans und zur Feier des Tages wird ab dieser Woche das Action-Adventure Immortals Fenyx Rising für den PC kostenlos angeboten.

Lesetipp: Auch bei PlayStation Plus wird Immortals Fenyx Rising gerade gefeiert

Das von der griechischen Mythologie inspirierte Abenteuer aus dem Jahr 2020 wurde seinerzeit von vielen Seiten als große Alternative zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild betrachtet. Verschiedene Gameplay-Mechaniken, Movesets sowie das Design der offenen Spielwelt legten einen Vergleich sehr nahe, wenngleich Immortals Fenyx Rising nie an den Erfolg von Nintendos Hit anknüpfen konnte.

Unterm Strich kam das Action-Adventure von Ubisoft aber bei Kritiker*innen und Fans gut an. Umso überraschender war es daher, dass die Arbeit an einem Nachfolger zu Immortals Fenyx Rising von Ubisoft eingestellt wurde. Wer die fantasievolle Götterschlacht nachholen will, kann das Spiel ab heute bei Ubisoft Connect oder dem Ubisoft Store beziehen.

Quelle: Ubisoft