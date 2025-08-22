Komplett kostenlos spielen: Wann ihr an Path of Exile 2 auch ohne zu zahlen rankommt

Von Anfang an war klar, dass Path of Exile 2 ab einem gewissen Zeitpunkt kostenlos verfügbar sein würde. Dieser ist allerdings noch immer nicht eingetroffen und ein mögliches Ende der Wartezeit ist weiterhin unbekannt.

Der Early Access des Action-RPGs ist bereits im vergangenen Dezember gestartet. Wer mitmachen möchte, muss Summen ab aufgerundet 30 Euro aufbringen. Daher warten viele Fans und interessierte Spieler*innen bisher mit ihrem Einstieg. Eine kleine Pause für ihre Geduld ergibt sich in Kürze, wenn PoE 2 ein Wochenende lang gratis spielbar wird.

Path of Exile 2: Vier Tage lang ohne Geld loszuwerden reinspielen

Entwicklungsstudio Grinding Gear Games hat die frohe Kunde in einem Livestream am 20. August verkündet, zusammen mit weiteren Nachrichten dazu, was Spieler*innen in nächster Zeit bevorsteht. Die Daten, welche ihr euch jetzt schon merken und freihalten solltet, wenn ihr die Gratis-Phase voll auskosten wollt, lauten 29. August bis 1. September. Sowohl beginnen als auch enden wird das Event um 22 Uhr.

Zum Mitmachen braucht ihr entweder einen PC, eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series. Außerdem muss ein Path of Exile-Account vorhanden sein, den einige von euch wahrscheinlich bereits durch das Zocken des ersten Teils bereitliegen haben. Durch diesen wird jeglicher Fortschritt, den ihr an dem betreffenden Wochenende erreicht, gespeichert. Solange, bis ihr euch entweder doch zu einem Early Access-Key hinreißen lasst oder in der zukünftigen kostenlosen Ära wieder vorbeischaut. Das gilt übrigens auch für jegliche durchgeführte Mikrotransaktionen.

Ihr entscheidet selbst, wann es danach weitergeht

Spielerisch steht es euch frei, Path of Exile 2 vollumfänglich auszutesten, ohne Level-Begrenzung oder ähnliche Beschränkungen. Auch könnt ihr auf die dann frisch veröffentlichen Inhalte des neuen Updates The Third Edict zugreifen, welche als Anlass für die Feierlichkeiten zum Ende des Monats herhalten. Inbegriffen sind der vierte Akt mit 16 neuen Arealen und zwölf neuen Bossen sowie drei neue Zwischenakte mit 19 Arealen und ebenfalls zwölf zusätzlichen Bossen.

Darüber hinaus ist das Balancing aller Klassen angepasst worden und das System der unterstützenden Gemmen hat eine Ummodellierung erfahren. Für die vollständige Zusammenfassung der vorgenommenen Änderungen empfiehlt sich ein Blick in die Patch Notes.

Quellen: pathofexile.com