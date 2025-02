Konkurrenz für Xbox Game Pass? Diese Spiele sind ab Day One bei PlayStation Plus erhältlich

Passionierte Xbox-Spieler*innen begründen den Vorteil ihrer Konsole gerne mit dem Zugriff auf den Gamepass, der nicht selten Spiele – besonders Microsoft-exklusive – schon ab dem Tag des Releases ohne Zusatzkosten verfügbar macht. Sony hat mit PlayStation Plus grundsätzlich ein ähnliches Modell in petto – macht aber nicht das gleiche daraus.

Auf der State of Play wurde jedoch angekündigt, dass neben einem für nächste Woche mit Spannung erwarteten Titel auch in naher Zukunft zwei Spiele für den Day One-Release im PlayStation Plus-Abo geplant sind – zumindest wenn ihr euch für die Premium-Version entschieden habt.

PlayStation Plus: Lost Records ab Release beinhaltet

Schon am Dienstag, 18. Februar, erscheint mit Lost Records: Bloom & Rage das neue Narrative Adventure aus dem Hause Don’t Nod (Life is Strange, Banishers: Ghost of New Eden). Besonders Franchise-Fans, die vom letzten Life is Strange-Ableger Double Exposure (entwickelt von Deck Nine) enttäuscht waren, dürften ihre Hoffnungen in Lost Records legen, dass dessen Protagonistin Swann und ihre Freundinnen den Zauber hervorrufen, wie es vor zehn Jahren Max und Chloe in Life is Strange schafften.

Schaut euch hier einen Trailer zu Lost Records: Bloom & Rage an:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Könnt ihr PlayStation Plus-Premium euer Eigen nennen, steht euch ab Release der erste Teil von Lost Records ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Ab 15. April folgt der zweite – passend zum 90er-Setting des Spiels sind die einzelnen Parts als „Tape“ benannt. Aber damit nicht genug: Auch zwei weitere Spiele wurden für den Day One-Release bei PS Plus angekündigt.

Auch diese Spiele kommen Day One zu PS Plus

Zum einen handelt es sich um das First-Person-Adventure Blue Prince, das eure Vorlieben für Architektur und Rätselspaß verbindet. Im attraktiven Comicstil erkundet ihr dabei ein Anwesen mit sich verändernden Räumen. Strategische Entscheidungen stehen dabei ebenso im Fokus, wie der Spaß an der Erkundung.

Hier könnt ihr einen kleinen Teaser zu Blue Prince sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das zweite Spiel, angekündigt für Sommer 2025, ist Abiotic Factor. In diesem für bis zu sechs Spieler*innen ausgelegten Survival-Abenteuer erschafft ihr nicht nur eure überlebenswichtige Untergrundbasis, sondern müsst mit wissenschaftlicher Finesse eure Ausrüstung sowie Fallen für die Gegner zusammenbasteln.

Zugegeben sind es nicht gerade AAA-Titel, deren anstehender Release Gamer*inner unruhig auf dem Hosenboden hin und her rutschen lassen und auch im Hause Xbox wird man aufgrund dessen nicht vor Konkurrenzdruck mit den Ohren schlackern. Aber es ist doch nett, dass den PlayStation-Nutzen auch mal wieder ein bisschen Day One-Zugang on top gegönnt wird.

User vom Xbox Gamepass können ab Dienstag übrigens „gratis“ auf ein neues, mit Spannung erwartetes Game zugreifen. Das neue RPG Avowed aus dem Hause Obsidian darf sich bereits einige Lobeshymnen anhören – ob wir da einstimmen, könnt ihr hier lesen.

Quellen: PlayStation.Blog, Youtube / Don’t Nod, Playstation