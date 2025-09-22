Kostenlos auf Steam: Das vielleicht „beste neue Action-Rollenspiel“ plättet jetzt Fans – aus diesem Grund

Was steckt dahinter, wenn ein auf Steam im Spieltest befindliches Rollenspiel wertschätzend mit „Ist es das beste neue Action-Rollenspiel?“ oder „Neues, kostenloses ARPG sieht gut aus“ umschrieben wird? Die Antwort besteht aus drei Wörtchen und einem Kaufmanns-Und – denn: Gods, Death & Reapers von Developer WOLCEN Studio sorgt gerade für Begeisterung.

In der dazugehörigen Steam-Beschreibung wird das Rollenspiel als ExtrAction-RPG umschrieben – also als Titel, bei dem Extraction-Action und Rollenspiel-Elemente aufeinandertreffen. Wer am eigene Bildschirm erfahren möchte, was bei Spieler*innen teils euphorisch begrüßt wird, kann sich jetzt komplett kostenlos für den Playtest auf Steam anmelden.

Neues Action-Rollenspiel: Kostenlos auf Steam reinspielen

Am eigenen Bildschirm mitmischen im Action-Rollenspiel Gods, Death & Reapers – noch dazu ohne einen einzigen Eurocent locker zu machen? Tja, dann solltet ihr bei Steam den grün grundierten Zugriff anfordern-Button klicken. So fordert ihr euren Zugriff zu den aktuell laufenden Playtests an. Nachdem ihr den nötigen Klick getan habt, werdet ihr per Mail benachrichtigt, sosehr WOLCEN Studio weitere Teilnehmer*innen aufnimmt. Sprich: Ihr müsst womöglich ein Fünkchen Geduld mitbringen – aber dann geht’s los in die Dark-Fantasy-Welt.

Gameplay-Reveal-Trailer:

Der Fantasy-Kosmos von Gods, Death & Reapers ist kein Ort voller bunter Luftschlangen und Bällebädern – nein, in dieser düsteren Welt werdet ihr von Gevatter Tod höchstpersönlich in ein Abenteuer geworfen. Dabei erledigt ihr erstmal aus der isometrischen Draufsicht all jenes, was man von einem Rollenspiel im fantastischen Setting erwartet: Ihr nehmt Quests an, stellt euch todbringenden Feinden und krallt euch wertvolle Beute. So weit, so Rollenspielspiel-Einerlei – aber zum Glück nicht ganz …

Spielerisch schnürt dieses in Entwicklung befindliche Action-Rollenspiel offenbar ein fettes Paket. Egal, ob PvPvE, oder doch Coop-PvE, oder vielleicht eher klassisch im Story-Modus: Gods, Death & Reapers holt Rollenspieler*innen mit unterschiedlichen Vorlieben ab. Unabhängig davon, über ihr lieber mit Freund*innen zusammen die Mächte des Bösen niedermäht, oder euch bevorzugt einzelgängerisch durch die Closed-Alpha-Tests kämpft: Bei diesem brandneuen RPG lockt fette Beute – auch bei so manchen YouTuber*innen.

Wer also für finstere Action-Rollenspiele eine Schwäche hat, oder einfach als eine*r der ersten mitmischen möchte, wenn ein nächstes, großes Rollenspiel um die sprichwörtliche Ecke kommt, sollte sich dem Playtest anschließen. Alle anderen RPG-Begeisterten lassen sich jetzt von einem kostenlosen Open World-Rollenspiel auf Steam erschlagen, das mit der sechsfachen Größe Skyrims auftrumpft.

