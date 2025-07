Kostenlos auf Steam: Dieses ungewöhnliche Rennspiel begeistert die Fans – „hat meine Seele verschlungen“

Bei manchen Spielen denkt man sich schon beim Trailer: „Was hab ich mir da gerade angeguckt?“ Und nicht selten möchte man es dann erst recht zocken. Diesen Gedankengang hatten sicherlich auch ein paar Gamer*innen, die einen seit letzter Woche kostenlos bei Steam erhältlichen Titel genießen.

Dabei handelt es sich um Umamusume: Pretty Derby und wer bisher dachte, dass weirde Sportspiele mit Anime-Mädchen schon ihren Höhepunkt erreicht haben, der sollte sich mal diese Kombination aus Rennspiel-Simulation, Visual Novel und Gacha Game ansehen.

Umamusume: Pretty Derby auf Steam – Ein Gacha-Pferde-Girl-Racing-Simulator

Das seit letzter Woche auf Steam und anderen Plattformen erhältliche Game kann am ehesten als Pferderennsimulation mit Anime-Charakteren (natürlich alle weiblich) anstatt Pferden beschrieben werden. Schließlich heißt Umamusume wörtlich übersetzt nichts anderes als Pferdemädchen. Und wer immer noch kein Bild vor Augen hat: Knapp zwanzig kawaii Anime-Girls rennen in Rock und Knee-highs auf einer ovalen Rennbahn um die Wette – immerhin ohne Jockey.

Was seltsam klingt, hat auf Steam innerhalb einer Woche schonüber 5.000 User*innen zum Verfassen einer Review verleitet – 95 Prozent davon entfallen positiv, trotz der Gacha-Mechanik, die im Allgemeinen in der Gaming-Szene oft kritisch gesehen wird. „Das Spiel hat meine Seele verschlungen“, schreibt Sana in der Kommentar-Sektion. „Das war kein Spiel – es war eine religiöse Erfahrung. 10/10.“ Ryusei meint dagegen: „Hätte nie gedacht, dass ein Pferderennen-Idol-Game so viel Spaß machen kann.“

Die derzeit mehr als 20 Umamusume im Spiel – mit lustigen Namen wie Nice Nature, Mejiro McQueen, Vodka oder Symboli Rudolf – müssen natürlich hart und in einem umfassenden System trainieren, was ebenfalls zu eurem Job gehört. Helft den Mädels, das volle Potenzial zu entfalten und ihren Traum zu erfüllen, ein Derby zu gewinnen und den Sieg mit einem bombastischen Konzert zu feiern.

Dabei könne man laut Kommentaren auch viel Spaß mit dem Spiel haben, ohne Geld zu investieren. Wer sich sein Team aus Umamusume zusammenstellt, sie an ihren Erfolgen und Misserfolgen wachsen sieht, wird nicht nur mit Konzerten, sondern auch mit schick animierten Story Arcs belohnt. Der Titel von Cygames („Granblue Fantasy ReLink“) kann zudem alleine oder im Online-PvP-Modus gespielt werden. Was ihr sonst gratis auf Steam findet, lest ihr hier.

Quelle: Steam