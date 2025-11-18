Kostenlos auf Steam: Eines der besten Rollenspiele des Jahres haut Fans um – „So cool!“

Das Spielejahr 2025 neigt sich allmählich dem Ende zu – und wir blicken schon jetzt auf lauter veritable Blockbuster-Games zurück. Beispiele gefällig? Alleine Blue Prince, Split Fiction oder Clair Obscur: Expedition 33 sind drei Titel, bei denen Spieler*innen weltweit ins Schwärmen geraten. Ein weiteres Highlight dieses Jahres war und ist ganz ohne Frage ein Kingdom Come: Deliverance 2 von Warhorse Studios.

Nicht nur kann sich das Rollenspiel mit einem sensationellen Metascore von 88 brüsten, sondern konnte auch im kritischen Test hier auf 4P.de dank eines Höchstmaß an Immersion, komplexen Rollenspielmechaniken und lebendiger Spielwelt mit einer 8.5-Testnote brillieren. Jetzt geht der Spielspaß, rund neun Monate nach Release, dank einer neuen Gratis-Dreingabe ein kleines bisschen in die Verlängerung.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Kosmetisches Kleidchen für Pferd & Reiter

„Schließe deine Reise ab, verdiene dir deine Farbe!“, hieß es am 17. November etwas kryptisch in einem Beitrag, veröffentlicht über den offiziellen Twitter-Account von Kingdom Come: Deliverance 2. Direkt im nächsten Satz wird die Sache aber konkreter – und erstrahlt im knalligen Gelb. Schließlich wurde das Set House of Leipa dem Spiel als kostenlose Belohnung hinzugefügt, wie uns die Bekanntmachung wissen lässt. Was damit konkret einhergeht, nehmt ihr am besten selbst in Augenschein.

So gelb seid ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 noch nie geritten:

Beim neuen Gratis-Set House of Leipa für Kingdom Come: Deliverance 2 handelt es sich, ein kurzer Blick auf gleich hier oben verlinktes Twitter-Posting verrät es, augenzwinkernd gesagt, um eine neue, ziemlich gelbe Klamotte für Spielcharakter und Reittier. Ergänzt wird die Bekanntmachung zum kosmetischen Inhalt übrigens um einen nützlichen Hinweis: „Ihr findet es in der Truhe bei Devil’s Den nach Abschluss des Spiels“, heißt es – und die Spieler*innen feiern es.

Das Twitter-Posting hat bis dato einiges an Aufmerksamkeit abbekommen, wie die fast 3.000 vergebenen Herz-Emojis zeigen (Stand: 18. November). Auch nicht gerade spärlich besucht wird die dazugehörige Kommentarspalte, worin sich häufig begeisterte Wortmeldungen einfinden wie die von nathan084 („So cool!„) oder RedDeadQuartermaster („Fantastische Ergänzung zum Spiel!“). Wer jetzt kaum noch darauf warten kann, mit Heinrich von Skalitz in Kingdom Come: Deliverance 2 aufzusatteln, ist mitnichten auf Steam angewiesen.

Den neuesten Rollenspiel-Kracher von Warhose Studios gibt’s nämlich nicht nur auf Valves Videospielplattform. Wer entsprechende Konsolen bei sich daheim stehen hat, taucht wahlweise auf PlayStation 5 oder Xbox Series ein – oder als PC-Spieler*in alternativ im Epic Games Store. Sprich: Egal, auf welcher Plattform ihr euch im Open-World-Action-RPG in den Satteln schwingt: Das komplett kostenlose House of Leipa-Set erwartet euch. Apropos Mittelalter-Action: Was erwartet euch eigentlich mit dem ersten Story-DLC zu Kingdom Come: Deliverance 2?

