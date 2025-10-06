Kostenlos auf Steam: Finsteres Rollenspiel überzeugt Fans mit „atmosphärischer Welt“

Klar, wer sich für hochwertige Rollenspiel-Kost begeistert, wartet dieser Tage darauf, dass uns Obsidian Entertainment ein The Outer Worlds 2 auftischt. Und wer seine RPGs am liebten blutig bis saftig hat, setzt auf ein Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 von Paradox Interactive. Doch wie vertreiben sich Rollenspiel-Fans die Wartezeit bis zu den Knüllern spielerisch wertvoll?

Die Antwort könnt für einige von euch lauten: Shards of the Banished von GreenBeamStudio. Wer weder von diesem Action-Rollenspiel, noch vom dahinterstehenden Entwicklungsstudio gehört hat, muss sich nicht voll der Schande in den Staub werfen. Was ihr allerdings in Betracht ziehen solltet, ist, euch in das mittelalterliche Szenario hineinzuwagen – denn der komplett kostenlose Early Access lockt aktuell.

Neues Rollenspiel Shards of the Banished wirbt mit Vorabzugang

Bedenkt bei aller Vorfreude zum Early Access zu Shards of the Banished unbedingt: Das Spiel kann es mit Triple-A-Schwergewichten aus der Rollenspielklasse mitnichten aufnehmen. Wonach ihr euch allerdings mit Fug und Recht die Hände reiben könnt, sofern ihr euch auf den kostenfreien Vorabzugang einlasst, ist ein Action-Rollenspiel, angesiedelt in einem Dark Fantasy-Universum – das bislang offenkundig auch die Spieler*innen für sich gewinnt.

Teaser Trailer zu Shards of the Banished:

Zugegeben: Die 16 Steam-Bewertungen, derer sich das nigelnagelneue Rollenspiel Shards of the Banished bis dato brüsten kann, sind erstmal weit entfernt davon, beeindruckend zu sein. Dennoch fallen diese insgesamt positiv aus, sollten daher Genre-Freunde hellhörig machen (Stand: 6. Oktober). Immerhin wirbt hier für sich ein Genre-Vertreter, der Soulslike-Action mit Rollenspiel-Gameplay miteinander vermengen möchte. Also, wieso länger warten – und nicht sofort als einsamer Krieger loslegen?

Wer weiter nach spielerisch wertvollen Gründen Ausschau hält, weswegen der Vorabzugang zu Shards of the Banished lohnen könnte, lässt sich von nachstehenden Feature-Freuden wegblasen: Ein in die Tiefe gehendes Kampfsystem, welches Finishing-Moves, Ausdauer-System und Ausweichmanöver, bei denen schnelle Reaktionen gefragt sind, miteinander verquickt – wäre ein gutes Argument für den Early Access.

Mit „atmosphärischer Welt“, jene euch mithilfe eindringlichem Soundtrack und atmosphärischem Storytelling plätten möchte, wirbt das Rollenspiel in seiner Beschreibung – und führt damit einen weiteren Grund auf, weswegen die Vorabversion für euch lohnen könnte. Wer RPGs mag, weiterhin keinen müden Eurocent aus dem Kleingeldfach kramen möchte, könnte mit diesem ulta-beliebten Rollenspiel auf Steam zudem bestens bedient sein.

Quellen: Steam / GreenBeamStudio, YouTube / @GreenBeamStudio