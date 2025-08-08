Kostenlos auf Steam: Riesiges Rollenspiel überwältigt jetzt zahllose Fans – „ich hätte gerne dafür bezahlt“

Rollenspiele erfreuen sich bereits seit langer Zeit einer äußersten Beliebtheit in der Welt der Videospiele. Sind sie dann auch noch kostenlos, wie auf Steam ein gefeierter Genre-Vertreter gerade, bedeutet dies zumeist ein doppelt breites Grinsen in den Gesichtern der Spielerinnen und Spieler.

Dabei gilt oft: Je umfangreicher, desto besser. Immerhin dürstet es Fans von The Witcher, Final Fantasy oder Larians aktuellerem Meilenstein, Baldur’s Gate 3, doch oft selbst nach zahllosen Spielstunden nach frischem Futter für ihr liebstes Franchise. Moonring, das besagte Gratis-Game, macht hier keine Ausnahme und bietet eine Tiefe, die Rezensenten förmlich umhaut.

Steam: „Unglaublich großzügige Geste“ – schnappt euch jetzt ein riesiges Rollenspiel komplett kostenlos

Abseits der großen Namen finden auch nischigere Titel, die nicht selten der Indie-Sparte entspringen, ihre Abnehmenden. Jene bedienen sich öfter einmal eines rundenbasierten, retro-inspirierten Ansatzes, der sich irgendwo zwischen den Anfängen und den aktuellen RPG-Hits verbuchen lässt. Eine spannende Mischung, die auch Moonring aus dem Hause Fluttermind verspricht, ist es doch teils erbarmungsloses Roguelite, teils riesiges Rollenspiel, das euch mit seiner Dark Fantasy stundenlang in seinen Bann zieht – wie auch die Spielerinnen und Spieler auf Steam beschwören.

„Was für eine unglaublich großzügige Geste dieses Entwicklers uns gegenüber. Dieses sehr umfangreiche Rollenspiel (mein 40-stündiger Durchlauf war relativ vollständig) ist wirklich kostenlos, aber genauso ausgefeilt wie jeder Indie-Titel, den ich in letzter Zeit gespielt habe – ich hätte gerne dafür bezahlt“, heißt es beispielsweise überdeutlich in einer der tausenden, überwiegend sehr positiven Rezensionen auf Valves Videospielplattform.

Dem schließt sich eine weitere Bewertung an: „Ich kann nicht glauben, dass dieses Spiel kostenlos ist! Ein wunderbares kleines Ultima-ähnliches Spiel mit einer reichhaltigen Welt, interessanten Mechaniken und einer großartigen Geschichte. Hol es dir, Traumloser, du wirst es nicht bereuen“, heißt es hier. Doch worum geht es in Moonring eigentlich überhaupt?

Das erwartet euch in Moonring

Vor über 500 Jahren wurden die Lande von Caldera in eine endlose Dunkelheit gestürzt. Jahrzehnte später erschienen fünf Monde am Himmel, die ein silbrig schimmerndes Licht in die Welt brachten – und mit diesem eine Reihe seltsam anmutender Götter. Jene brachten die Träume: Appelle an die Hingabe, die übernatürliche Gaben versprachen.

In dieser neuen Welt der Frömmigkeit und Träumer, der Götter und Gaben, vertritt ein traumloser Archon die Gottheiten in der Welt der Sterblichen. An euch ist es, die Nachfolge des Traumlosen anzutreten, euer eigenes Schicksal zu schlagen und die richtigen (oder falschen) Fragen zu stellen – ganz, wie es euch eben beliebt.

In der neonbeleuchteten Welt müsst ihr Dungeons durchqueren, mit einer Vielzahl an Charakteren interagieren, um euer Glück bei den Händlerinnen und Händlern eures Vertrauen feilschen und nach und nach die Geheimnisse von Caldera entschlüsseln, während sich euch übermenschliche Feinde und brachiale Bosse in den Weg stellen. Der Titel stammt aus der Feder des ursprünglichen Schöpfers von Fable, der schon einmal ein gefeiertes Rollenspiel hervorgebracht hat.

Moonring ist lediglich auf dem PC über Steam verfügbar, was angesichts seines Umfangs und der begeisterten Bewertungen ein bedauernswerter Umstand für alle Konsoleros sein dürfte. Kommt ihr mit dem Rollenspiel allerdings so gar nicht auf eure Kosten, braucht ihr nicht verzweifeln: Weitere kostenlose Spiele auf Steam servieren wir euch an anderer Stelle.

Quellen: Steam / Moonring