Kostenlos bei Epic: Bald grandioses Strategiespiel im Wert von 80 Euro sichern

Nicht nur Steam weiß mit kostenlosen Spielen zu begeistern, auch der Epic Games Store wirft euch, nach wie vor, jede Woche neue Titel für lau entgegen – und bald sogar ein ziemlich wertvolles.

Seit gestern, und noch bis zum 17. Juli um 16:59 Uhr könnt ihr euch bei der Distributionsplattform das charmante Point-and-Click-Adventure Figment 2: Creed Valley und das Shoot’em’Up Sky Racket, wo ihr mit einem Tennisschläger die gegnerischen Projektile abwehren müsst. Danach steht allerdings schon ein beliebtes Strategiespiel zum Download bereit.

Epic Games Store verschenkt Platinum Edition von Civilization 6

Schubst ihr beide Spiele auf eure Festplatte, spart ihr immerhin 37 Euro, kein schlechter Deal. Kommende Woche, genauer gesagt ab dem 18. Juli um 17:00 Uhr bleibt allerdings mehr als die doppelte Menge an Talern in eurem Geldbeutel, denn dann wartet auf euch im Epic Games Store die Platinum Edition von Civilization 6, die normalerweise mit 79,99 Euro zu Buche schlägt.

Die enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch gleich sechs DLCs und zwei Erweiterungen. Falls ihr dem beliebten Genre-Vertreter noch keine Chance gegeben habt oder schlicht unsicher wart, ob euch die Eintrittsgebühr für das Gebotene möglicherweise zu deftig ist, könnt ihr nun völlig kostenlos reinschnuppern – und bei Gefallen gleich weiterspielen. Lest ihr wie durch ein Wunder gerade das erste Mal von Civilization 6, hier ein kurzer Abriss zum Titel.

Das demnächst im Epic Games Store umsonst herunterladbare Strategiespiel ist der mittlerweile sechste Hauptteil einer der bekanntesten Genre-Reihen überhaupt und setzt sich seit jeher zur Aufgabe, Spieler*innen mit einer umfangreichen Kampagne durch verschiedene Zeitalter zu schleusen. Ihr baut eure Zivilisation aus, verhandelt mit anderen oder bekriegt sie und entwickelt euch dabei stetig weiter – von der Antike bis in die Zukunft.

Hier eine optische Demonstration:

Soweit zum Spielprinzip in Kürze. Falls euch an einer Auseinandersetzung gelegen ist, die die Materie tiefgehender beleuchtet, werdet ihr in unserem Test zu Civilization 6 fündig. Oder aber, sollte euch der Epic Games Store weniger zusagen, bevorzugt ihr vielleicht eher dieses vielfältige Angebot an Gratis-Spielen bei Steam.

