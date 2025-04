Kostenlos bei Epic Games: Gleich 3 Gratis-Games im Wert von 50 Euro nur kurze Zeit umsonst abstauben

Pünktlich zum Osterfest hat auch der Epic Games Store ein paar starke Überraschungseier in seinem virtuellen Ladenregal für uns versteckt. Wie gewohnt hat man auch an diesem Donnerstag ein paar Gratis-Games parat. Dieses Mal sind es sogar gleich drei kostenlose Spiele, die ihr bei Epic einstreichen könnt.

Die Spieledistributionsplattform des Fortnite-Entwicklers steht in direkter Konkurrenz mit Steam, wo es ebenfalls regelmäßig Gratis-Aktionen gibt. Doch dass euch direkt drei Titel ins Osterkörbchen gestopft werden, ist nicht die einzige Besonderheit: Die drei geschenkten Games kosten euch üblicherweise stolze 50 Euro. Nun zahlt ihr für einen kurzen Zeitraum aber keinen einzigen Cent.

Kostenlos im Epic Games Store: Diese 3 Titel bekommt ihr jetzt gratis

Traditionell steht euch jede Woche pünktlich um 17 Uhr deutscher Zeit mindestens ein brandneues und kostenloses Spiel im Epic Games Store zum Gratis-Download bereit. Bereits in der Vergangenheit konntet ihr euch so den einen oder anderen Knaller krallen – beispielsweise Death Stranding, das auch in unserem Test zu überzeugen wusste, oder zuletzt auch das starke Soulslike Mortal Shell, für das ihr statt der üblichen 29,99 Euro ebenfalls keinen Cent auf den Tisch legen musstet.

Mit dem 10. April – wie gewohnt zur selben Uhrzeit – sind es nun aber wie bereits angesprochen gleich drei Titel, die ihr euch sichern könnt. Doch ihr solltet euch beeilen: Gerade einmal eine ganze Woche bleibt euch Zeit, die kostenlosen Spiele in eure Spielebibliothek über den Epic Games Store zu ziehen. Handelte es sich beim letzten Titel um Cat Quest 2, sind es dieses Mal die folgenden drei:

River City Girls – Kampfspiel

– Kampfspiel Arcadegeddon – Multiplayer-Shooter

– Multiplayer-Shooter Idle Champions of the Forgotten Realms (Dungeons & Dragons) – Strategie-Management

Lediglich einen Account bei Epic benötigt ihr, um euch die drei genannten Vertreter zu sichern, ein Abonnement oder dergleichen ist nicht von Nöten. Bei River City Girls handelt es sich um ein vergleichsweise populäres Prügelspiel, bei dem ihr im Koop-Modus mit coolen Anime-Charakteren für ordentlich Action sorgt. Bei Metacritic kommt der Titel auf einen stolzen Score von 79, womit sich der adrenalingeladene Abstecher definitiv lohnen dürfte.

Passend dazu: Gratis-Spiele bei Epic Games: „Programm wird auch 2025 fortgeführt“ – Über 2.000 Euro Ersparnis

Arcadegeddon ist ein Multiplayer-Shooter, der sich auf sein Effektfeuerwerk verlässt. Beachtet hierbei aber, dass der Titel ganz grundlegend ohnehin kostenlos ist, ihr aber ein Guthaben von 5.000 ARCoins bekommt, was rund 20 Euro entspricht.

Für den wilden Mix aus Strategiespiel und Managementsimulation Idle Champions of the Forgotten Realms steht euch hingegen ein frisches Paket im Dungeons & Dragons-Universum zur Wahl, das ihr ebenfalls kostenlos einsacken könnt. Bis zum 17. April – genau genommen um 17 Uhr – habt ihr Zeit, euch die Gratis-Spiele bei Epic Games zu sichern. Wem das nicht reicht, kann bei der Konkurrenz vorbeischauen: Auch Steam hat sieben neue kostenlose Spiele parat, die ihr euch für lau schnappen könnt.

Quellen: Epic Games Store