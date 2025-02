Kostenlos bei Epic Games: Wer Resident Evil mag, könnte dieses kostenlose Horror-Spiel lieben

Puh, die gefühlte Durststrecke bis uns Capcom endlich Näheres zu einem Resident Evil 9 vors Gamepad wirft, will und will nicht kürzer werden. Wenn dann namhafte Insider wie ein Dusk Golem auch noch die Resident Evil Zero-Karotte durch die Gerüchteküche schwingen, wird die Wartezeit nahezu unerträglich. Aber nicht verzweifelt, stattdessen einfach mal im Epic Games Store hineingucken.

Wieso? Weil dort noch bis einschließlich zum 6. Februar ein Gratis-Spiel lockt, bei dem Fans von Resident Evil und andern Zombie-Epen wie The Walking Dead oder Left 4 Dead unbedingt einen Blick riskieren sollten. Hinweis vorab: Dieses Gratis-Spiel heißt zwar „Undying“, ist aber mit dem Kultklassiker „Clive Barker’s Undying“ weder verwandt noch verschwägert – bietet dennoch Grund genug zum Gruseln.

Neues Gratis-Spiel in Epics Game Store: Undying – Zombie-Horror im Arthouse-Stil

Wer die Shooter-Gruselei Clive Barker’s Undying nachholen möchte, wird für einen schmalen Euro auf der Vertriebsplattform GOG fündig – aber das nur am Rande erwähnt. Zurück zum aktuellen Angebot beim Mitbewerber Epic Games Store. Dort wird nämlich im Rahmen einer aktuell laufenden Aktion das Adventure-Spiel Undying kostenlos zum Download angeboten. Das Zombie-Game dürft ihr noch bis einschließlich zum 6.02. dieses Jahres kostenfrei in eure Games-Bibliothek schubsen – genauer bis um 17 Uhr besagten Tages.

Danach werden wieder knapp 17 Euro für das Spiel fällig. Und auch, wenn Undying die Geschichte der vom einem Zombie gebissenen Anling erzählt, die trotz dieses tödlichen Schicksals nicht nur um ihr eigenes Überleben ringt, sondern um das ihres Sohnes Cody: Die Tonalität dieses Survival-Spiels in Epic Games Store ist deutlich erwachsener und ernsthafter, als das bei einer spaßigen bis trashigen Untoten-Hatz aus dem Hause Capcom der Fall ist. Beachtet also gerne unseren freundlich gemeinten Hinweis: Undying ist kein Gute-Laune-Spiel, verhandelt eher emotional herausfordernde Themen.

Wer also aktuell nicht über die nötige, emotionale Verfassung verfügt, muss sich nicht schämen – und spielt einfach etwas anderes. Denn was Developer Vanimals hier gestemmt hat, wirkt in seiner zurückgenommenen Ästhetik und ernsthaften Thematik wie eine Arthouse-Version der Zombiethematik, was nicht unbedingt das Schlechteste sein muss. Zumindest auf Valves Vertriebsplattform Steam fallen die über 1.500 Bewertungen „größtenteils positiv“ aus.

Lohnt das kostenlose Horror-Spiel Undying?

Auf Steam könnt ihr euch wahlweise die selbstverständlich ebenfalls kostenfreie Demo auf die Festplatte schaufeln – oder ihr legt logischerweise direkt mit dem aktuellen Kostenlos-Knüller bei Konkurrent Epic Games los. Übrigens: Auf der im Film- und Gaming-Kosmos beliebten Plattform Metacritic tendiert das Werturteil für Undying Richtung „durchmischt bis durchschnittlich“. Wertungstechnisch lässt sich Undying also weder als Überflieger noch als Totalausfall wegsortieren – sondern wirkt spielerisch erstmal solide.

Wer sich auf das Abenteuer mit Anling und ihrem kleinen Sohn Cody einlässt, bekommt einen Adventure-Titel aus der Draufsicht serviert. Als Spieler*in erforscht ihr eine prozedural erstellte Spielwelt, die jedes Mal anders ausfällt. Zu erkunden gibt es 14 unterschiedliche Schauplätze; zahlreiche Dungeons, die zum Plündern einladen; außerdem kreuzen sich eure Wege mit zahlreichen Charakteren – die alle unterschiedliche mit der Zombie-Apokalypse umgehen. Wie es sich für ein Spiel gehört, bei dem „Survival“ großgeschrieben wird und Zombies euch ans Hirn wollen, ist effizientes Ressourcenmanagement Hauptbestandteil des Gameplays.

