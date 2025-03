Kostenlos bei Steam: In diesem neuen Horrorspiel trifft The Last of Us auf Bioshock

Ein brandneues Horrorspiel auf Steam wirft euch in ein spannendes Survival-Abenteuer, das euch das Blut in den Adern gefrieren lassen will. Den vielversprechenden Genre-Mix, der an The Last of Us, aber auch an Bioshock erinnert, könnt ihr schon jetzt kostenlos anzocken.

Solltet ihr zu den Liebhabern und Liebhaberinnen von Naughty Dogs postapokalyptischen Überlebenskampf zählen, aber nichts gegen ein paar brutalere Gruselmomente aus der Ego-Perspektive einzuwenden haben, ist Hail to the Rainbow womöglich genau das Richtige für euch.

Kostenlose Demo bei Steam: Das ist Hail to the Rainbow

Nicht nur auf den ersten Blick fällt auf, woher die Entwickelnden von Hail to the Rainbow ihre Inspiration geschöpft haben: Das „Story-getriebene Abenteuer“, welches „Horror- und Shooter-Elemente“ kombiniert, erinnert zweifelsohne an die genannten, populären Videospielvertreter. Ihr schlüpft in die Haut von Ignat, der eine mysteriöse Mail erhält, die sein Leben für immer verändern soll und ihn auf Wege führt, auf die er sonst niemals gefunden hätte.

Der First Person-Horror kommt aus den Reihen eines eher unbekannten russischen Entwicklungsstudios und wirft uns vor die „Gefahren einer neuen Realität“, die in Chaos gehüllt und voller Geheimnisse gespickt ist, während wir die Erinnerungen und „moralischen Qualen“ des Protagonisten durchleben sollen. Während dies für Ignat selbst nicht gerade angenehm klingt, verspricht Hail to the Rainbow einen unterhaltsamen wie nervenaufreibenden Genuss für Genre-Fans, die neben knallharten Kämpfen auch auf knifflige Kopfnüsse stehen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum hat das kommende Horrorspiel noch nicht, allerdings könnt ihr wie bereits angeschnitten schon jetzt in die ausführliche Demo des Titels eintauchen. Einen Zeitrahmen vermeidet man laut Entwicklungs-Update derweil, um Vorfreudige nicht grundlos zu enttäuschen, sollte das kleine Studio den Termin verpassen. Einen ausgiebigen Vorgeschmack auf Gameplay und Story könnt ihr euch mit dem Appetithappen via Steam aber schon jetzt munden lassen.

Bislang hat Hail to the Rainbow lediglich den PC als verfügbare Plattform auserkoren, ob sich dies in der Zukunft noch einmal ändert, bleibt zunächst also ungewiss. Wenn es euch nach weiteren kostenlosen Spielen bei Steam dürstet, helfen wir euch an anderer Stelle weiter.

