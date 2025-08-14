Abgedrehte Skyrim-Parodie als brandneues Rollenspiel jetzt auf Steam – mit kostenloser Demo

Wer an Rollenspiele denkt, hat klischeehaft meist erstmal ernste Fantasy-Welten, mittelalterliche Kulissen und Schwertkämpfe vor Augen. Der klassische Genrevertreter The Elder Scrolls: Skyrim ist ein typisches Beispiel für einen Titel, auf den genau das zutrifft. Perfekt also als Vorlage, um darauf eine Parodie zu RPGs aufzubauen – und diese mitsamt einer kostenlosen Demo auf Steam zu veröffentlichen.

Diese Chance hat jetzt ein neu erschienenes Spiel ergriffen und bietet sich seit einigen Tagen auf Valves Vertriebsplattform mit witziger Prämisse inklusive schräger Ideen an. Diejenigen, die schon reingespielt haben, zeigen sich überwiegend angetan.

The RPG neu auf Steam – bringt kostenlos beziehbare Demoversion

Muss ja nicht immer das nächste AAA-RPG mit über hundertstündiger Spielzeit sein, das sich in die Warteschlange eurer kommenden Spielesessions einreiht. Vielleicht ist es mal ganz erfrischend, das Gewohnte mit albernem Twist einzuschieben. Zum Beispiel durch The RPG auf Steam. Der Titel beschreibt sich selbst als eine Art minimalistisches Skyrim, mit Elementen von West of Loathing und Supraland eingemischt.

Bereits optisch wird klar, dass es sich nicht besonders ernst nimmt. Statt realistischer menschlicher Charaktere laufen hier quasi dreidimensionale Strichmännchen umher. Auch in Sachen Gameplay ist Chaos eingestreut, bekannte Mechaniken werden heruntergebrochen und veralbert. So läuft Heilung beispielsweise nicht etwa über einen Trank oder Nahrungsaufnahme ab, sondern Wunden lassen sich verschließen, indem Brot reingestopft wird.

Der Schauplatz eures verdrehten Abenteuers ist dabei eine Insel, auf der Dungeons wie eine Art Freizeitpark angelegt sind. Um die Instandhaltung kümmert sich die Verwaltung, sorgt dafür, dass eure Spuren von Kampf und Erkundung für den nächsten Kämpfer wieder zurückgesetzt werden. Während ihr levelt, euer Schwert schwingt und die verschiedenen Etagen des Kerkers durchforstet, gibt es eine Sache, vor der ihr keine Angst haben müsst: Angelminispiele – was bei einem unserer Redakteure Pluspunkte einholen könnte.

Seit dem 7. August lungert The RPG auf Steam. Falls ihr Lust bekommen habt, es auszuprobieren, dürft ihr euch die Demo kostenlos runterladen. Und wenn es danach für euch direkt weitergehen soll, bekommt ihr das Hauptspiel noch bis zum 15. August mit zehn Prozent Rabatt und damit für 13,31 Euro. Sucht ihr lieber nach puren Nullen im Preisschild, empfehlen wir euch einen Blick in unsere Übersicht zu 15 Titeln auf Steam, die es vollständig umsonst gibt.

