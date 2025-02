Kostenlos bei Steam: Über 2.000 Spiele könnt ihr jetzt ausprobieren – darunter diese Highlights

Mit dem Steam Next Fest lässt uns Publisher Valve und die beteiligten Entwicklungsstudios regelmäßig in kommende Titel, die uns auf der Plattform erwarten, reinschnuppern. So auch wieder mit dem ersten Event des Jahres – das nun gestartet ist und tausende kostenlose Spiele-Demos bereithält.

Über 2.000 sind es an der Zahl – natürlich mit mehr oder minder hohem Spaßfaktor, den es selbstredend persönlich zu ermitteln gilt. Doch auf einige Highlights des Next Fests wirft Steam mal eben das Spotlight und wir verraten euch, welche das sind.

Steam: 2.000 Spiele kostenlos für kurze Zeit anzocken – mit mehr als 15 Highlights

Wollt ihr erst einmal selbst den Demo-Dschungel durchforsten, könnt ihr dies mit der Übersicht aller 2.000 Spiele, die euch Steam an passender Stelle offenbart. Habt ihr wenig Lust, die Liste Titel für Titel abzuarbeiten, macht es euch der entsprechende Highlight-Trailer des Next Fest etwas einfacher, passende kostenlose Testversionen im Rahmen des Events und teilweise auch darüber hinaus herauszufiltern.

Auf über einer Minute Laufzeit stellt man euch die Steam Next Fest Februar 2025-Edition kurz vor:

Darunter findet sich beispielsweise mit Mecha BREAK oder dem bereits mit Spannung erwarteten Dune: Awakening so mancher optischer Leckerbissen, doch auch Squirreled Away, in welchem ihr ins putzige Pelzkostüm eines Eichhörnchens schlüpft oder das atmosphärische Koira wissen schon auf den ersten Blick zu begeistern.

Eine Liste aller im Trailer gezeigter Spiele, die ihr zum Steam Next Fest kostenlos anzocken dürft, haben wir aber ebenfalls in petto:

Mudborne

Mecha BREAK

Dune: Awakening

Tempest Rising

Squirreled Away

KIBORG

Koira

An Amazing Wizard

Wanderstop

Into the Dead: Our Darkest Days

Solarpunk

Killer Bean

Goodlands

Rusty Rabbit

Bao Bao’s Cozy Laundromat

Twilight Monk

Weitere nennenswerte Games wie Solarpunk oder das wahnsinnig witzig wirkende Killer Bean sind ebenfalls vertreten, doch selbst wenn unter den Highlights noch nicht das richtige Spiel für euch dabei war, empfehlen wir einen Blick auf das Event zu werfen.

Auf das nächste Steam Next Fest müssen wir nämlich vermutlich wieder eine ganze Weile lang warten, wenn Valve zum Sommer und zum Herbst erneut die durchaus deliziösen Demo-Versionen des frischen Spielefutters serviert.

