Kostenlos bei Epic Games: Für dieses starke Souls-Rollenspiel zahlt ihr nur kurze Zeit keinen Cent

Habt ihr Lust auf ein bockschweres Soulslike, das wie seine großen Vorbilder in die Kerbe der düsteren Action-Rollenspiele schlägt und das auch noch durchaus gekonnt? Dann habt ihr Glück, denn im Epic Games Store wartet ein solches Spiel völlig kostenlos.

Die Rede ist vom Fantasy-RPG Mortal Shell, welches ihr seit neuestem und auch nur für eine kurze Zeit völlig umsonst im Store des Fortnite-Schöpfers findet. Euch bleiben nur wenige Tage, um euch den Titel für immer zu sichern.

Kostenlos im Epic Games Store: Schnappt euch jetzt Mortal Shell umsonst

Am Donnerstag, dem 13. März pünktlich um 17 Uhr ließ der Epic Games Store das Kerkergitter auch nur einen Spalt weit offen, sodass sich Mortal Shell als nächstes kostenloses Spiel hindurchschlängeln konnte. Das brutal-brachiale Action-Rollenspiel ist vor allem von FromSoftwares legendärer Dark Souls-Reihe inspiriert und macht daraus auch keinen Hehl.

Üblicherweise zahlt ihr noch immer stattliche 29,99 Euro für das auch in unserem Test überzeugende Mortal Shell, das eine befriedigende Brücke zwischen den älteren Dark Souls-Teilen und einem brandneuen Bloodborne 2, das wohl weiterhin in der Ferne liegt, baut. Eine Woche lang, noch bis zum 20. März um 17 Uhr, habt ihr aber die Möglichkeit, den Titel für lau in die Spielebibliothek zu ziehen.

Dafür braucht ihr selbstredend einen Account im Epic Games Store – ansonsten steht eurem neuen kostenlosen Spiel allerdings nichts im Wege. Ganz im Gegenteil zu den erbarmungslosen Feinden, die euch in der finsteren Fantasy-Welt das Leben schwer machen. Wie seine Vorbilder setzt auch Mortal Shell dabei auf ein präzises Kampfsystem, bei dem ihr Stärken und Schwächen eurer Widersacher kennenlernen und taktisch klug ausnutzen müsst, um die Oberhand zu gewinnen.

Im Jahr 2025 werden uns auch weiterhin kostenlose Spiele im Epic Games Store erwarten – dies steht bereits seit einiger Zeit in Stein gemeißelt. Und wem Mortal Shell noch nicht genügt, der findet taufrisch gleich sieben weitere kostenlose Spiele beim Konkurrenten Steam zum Download.

Quellen: Epic Games Store / Mortal Shell