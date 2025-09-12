Kostenlos für PlayStation 4 & 5 – Diese Legende landet jetzt mit neuem Spiel auf der Konsole

MOBA-Vorreiter wie League of Legends oder DOTA, Multiplayer-Arena-Brawler wie Overwatch oder Marvel Rivals: Da ist es für neue Spiele in dem Genre schwer, in Konkurrenz zu treten. Aber vielleicht ist es schon mal ein Plus für die Entwicklerstudios, wenn man mit einer bekannten Marke Aufmerksamkeit generiert: Zum Beispiel Dragon Ball.

Eine der beliebtesten Manga- und Anime-Reihen hat es längst auch in die Welt der Videospiele geschafft. Und was würde sich bei dessen Story besser anbieten als ein actionreiches Kampfspiel: Auf PC, PlayStation und Switch könnt ihr daher ab sofort gratis bei Dragon Ball: Gekishin Squadra loslegen.

Dragon Ball: Gekishin Squadra gartis für PC und Konsolen

Der neue Dreh bei diesem Titel – immerhin sind mit Dragon Ball: Budokai Tenkaichi schon vor 20 Jahren Prügelspiele in diesem Franchise erschienen – ist der Fokus auf Team-Duelle im MOBA-Stil. In Runden von vier gegen vier tretet ihr in Top-Down-Matches gegeneinander an. Dabei könnt ihr in jeder Runde eure Kräfte erweitern, indem ihr spielverändernde Attacken und Fähigkeiten freischaltet.

Eure 22 Lieblingsheld*innen und Schurken aus Dragon Ball haben unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu beeinflussen. Wählt in eurer Gruppe klug danach aus, wie sich die Charaktere gegenseitig ergänzen und welche Taktiken ihr fahren könnt: Ob Tanks, die viel Schaden von Gegnerseite schlucken, ein aggressiver Spielstil, um mit schnellen Attacken den Gegner niederzuringen, oder Support-Charaktere, die vor allem ihre Mitstreiter*innen boosten.

Derzeit kommt das Spiel zumindest auf Steam eher auf eine gemischte Wertung mit rund zwei Dritteln positiver Reviews. Negative Rezensionen bemängeln vor allem das Matchmaking und das wenig motivierende Early Game. Dort könne noch etwas nachgepatcht werden. Positive Stimmen loben aber unter anderen das detailreiche Charakterdesign und die einzigartigen Spielweisen der Charaktere.

Fans von Tower Defense-Hits wie League of Legends oder DOTA sowie Dragon Ball-Fans im Allgemeinen sollten laut angetanen Spieler*innen also durchaus mal reinschauen. Loslegen könnt ihr kostenlos auf Steam, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und Mobilgeräten. Ebenfalls auf PlayStation könnt ihr demnächst im Plus-Abo auf diese weiteren Gratis-Titel zählen.

Quelle: Steam