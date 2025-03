Kostenlos diesen Horror-Schocker mit „80 Prozent positiven Bewertungen“ jetzt abgreifen

Capcoms Resident Evil 9 liegt noch in weiter Ferne – und Silent Hill 2 Remake von Bloober Team ist auch schon eine Ecke her. Wie will der geneigte Horror-Fan seine Freizeit da spielerisch wertvoll verbringen? Neben Indie-Games wie Crow Country, Heartworm oder Dead of Darkness, die immer eine Entdeckung wert sind, gibt es auch sowas wie Madness Inside auf Steam – manchmal sogar sehr preisgünstig bis kostenlos.

Die kleine Gruselei wurde bereits am 4. Dezember letzten Jahres veröffentlicht. Das Spiel von Entwicklungsstudio ZV Games konnte zum Zeitpunkt dieser Meldung gerade mal 31 Bewertungen auf Valves Vertriebsplattform einsammeln. Diese fallen dafür insgesamt „positiv“ aus. Preislich gesehen schiebt ihr euch Madness Inside für schlanke 6,89 Euro in den Warenkorb. Ihr könnt euch das Horror-Kleinod aber auch komplett kostenfrei sichern.

Madness Inside kostenpflichtig auf Steam und kostenlos woanders

Wie auch unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Notebookcheck entdeckt haben, geht die Resonanz seitens Spieler*innen trotz geringer Anzahl mit „80 Prozent positiven Bewertungen“ stark nach vorne. Wer in das Action-Abenteuer aus der Ego-Perspektive reinschnuppern möchte, kann auch zuerst die kostenlose Demo auf Steam ausprobieren. Oder ihr besorgt euch direkt das komplette Spiel zum Nulltarif. Auf der im Bereich Indie-Games beliebten Plattform itch.io bieten die Macher*innen das Game nämlich aktuell kostenfrei zum Download an.

Trailer zu Madness Inside:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um die Spieldatei herunterzuladen, benötigt ihr allerdings einen gültigen Account auf itch.io. Eine weitere Sache solltet ihr zudem beachten: Sobald ihr nämlich auf den Button „Download or claim“ klickt, öffnet sich ein Overlay-Menü. Darüber könnt ihr den Entwickler*innen entweder eine Geldspende eurer Wahl hinterlassen – oder ihr klickt auf den Link „Nein danke, leite mich einfach zu den Downloads“ weiter. Danach solltet ihr zum Gratis-Download weitergeleitet werden.

Lesetipp: Konami verspricht jetzt frische Infos zum neuen Silent Hill

Aber was ist dieses „Verrücktheit im Inneren“, um den Titel frei zu übersetzen, überhaupt für ein Spiel? In der Beschreibung heißt es, euch erwarte „ein psychologischer Horror-Walking-Simulator“, der wohl durch eine „intensive Atmosphäre“ und „realistisches Gameplay“ besticht. Auf die Augen jedenfalls gibt es schaurige Schauwerte hochgezogen mit der Unreal Engine 5. Als Spielzeit werden sehr überschaubare 60 Minuten angegeben.

Könnt ihr euch zu der knappen Stunde mit Madness Inside durchringen, schlüpft ihr in die Haut von Lieutenant Vic Voyt – und begebt euch auf Verbrecherjagd. In bester Horrormanier wird es euch an einen finsteren Ort verschlagen, wo ihr durch schlecht ausgeleuchtete Korridore schleicht, Hirnschmalz in Rätsel tröpfelt, und sowieso auf Indizienjagd geht. Doch nicht alle sollten hier ermitteln.

Wer lieber etwas anderes spielen sollte

Wer an Epilepsie leidet, seiner geistigen Gesundheit lieber nicht mit gewalttätigen Inhalten zusetzen möchte, oder für derlei drastische Kammerspiele in Gaming-Form noch zu jung ist, sollte um Madness Inside einen Bogen machen. Freundlicher und vor allem pixeliger ist dafür das Survival Horror-Spiel Heartworm – das wir euch nur ans Herz legen können.

Quellen: Steam, itch.io, YouTube / @zvgame2