Kostenlos im Epic Games Store: Diese zwei neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch jetzt schnappen

Dass es bei Epic Games Gratis-Spiele abzustauben gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Praktisch jede Woche versorgt uns der Publisher an seiner hauseigenen Store Front mit kostenlosen Titeln und das bereits seit langer Zeit. Diese Woche sind es aber sogar gleich zwei Vertreter, die ihr für lau mitnehmt.

Zumindest für eine begrenzte Zeit, denn das kostenlose Angebot wechselt wöchentlich im regelmäßigen Rhythmus. An jedem Donnerstag, pünktlich um 17 Uhr deutscher Zeit steht euch dann das frische Futter für eure Spielebibliothek zur Auswahl – so auch dieses Mal. Mehr als ein (ebenfalls kostenfreier) Account bei Epic und ein Mausklick auf den „Holen“-Button ist nicht nötig, um euch die Titel zu schnappen.

Epic Games: Diese zwei Gratis-Spiele findet ihr diese Woche im Store

Noch bis zum kommenden Donnerstag – dieses Mal also dem 22. Mai 2025 – habt ihr Zeit, euch die Gratis-Spiele bei Epic Games für immer zu sichern. Danach wechselt das Angebot wie bereits erwähnt, während nicht immer gewiss ist, welcher oder welche Titel uns danach erwarten.

Ob ein bisheriger Name noch einmal in die kostenlose Rotation des Stores fällt, lässt sich ebenso wenig sagen. Es lohnt sich also, schnell zu sein – denn einmal eurer Spielebibliothek hinzugefügt, nimmt euch das Spiel niemand mehr weg. Herunterladen müsst ihr es im Übrigen nicht unmittelbar, falls ihr euch um freien Platz auf der Platte sorgen solltet.Dass Epic dieses Mal euren Geschmack trifft, ist nicht unwahrscheinlich, immerhin stehen gleich zwei statt einem Vertreter zur Auswahl.

Zum einen hätten wir da altbewährten Action-Horror aus dem Hause Deep Silver, der auf den Namen Dead Island 2 hört und sogar im Multiplayer gezockt werden kann. Auf der anderen Seite steht mit Happy Game ein mysteriöses Rätsel-Abenteuer zum kostenlosen Download bereit, welches von den kreativen Köpfen aus den Reihen von Amanita Design stammt und ebenfalls ein paar Horroranleihen mit sich bringt.

Wer sich unsicher ist, ob mit einem oder gar beiden kostenlosen Spielen etwas anzufangen ist, der sollte womöglich einfach einmal den Sprung ins kalte Wasser wagen. Zu verlieren habt ihr immerhin nichts außer etwas Download- und Spielzeit.

Frisches Futter nächste Woche & Alternativen für den schmalen Gamer-Geldbeutel

Sollte euch tatsächlich keines der beiden Gratis-Spiele des Epic Games Store ansprechen, müsst ihr immerhin nur eine Woche warten. Dieses Mal stehen schon jetzt sogar gleich drei taufrische Titel, die euren Geldbeutel gar nicht belasten, in den Startlöchern. Welche das sind verraten die Verantwortlichen euch am kommenden Donnerstag.

Ab diesem sind Epic Games neue Gratis-Spiele nämlich verfügbar. Wer sich nur schwer in Geduld übt und unbedingt umsonst daddeln will, für den haben wir aber natürlich eine angemessene Alternative parat: Gleich acht kostenlose Spiele findet ihr bei Steam im Mai, die wir euch an entsprechender Stelle sogar etwas ausführlicher vorstellen.

Quellen: Epic Games Store