Kostenlos anspielen: Demo vor Release von Vollpreis-RPG für PlayStation und Switch verfügbar

In wenigen Wochen erscheint The Legend of Heroes: Trails through Daybreak außerhalb seiner japanischen Komfortzone und tritt endlich die Weltreise an. Auf diversen Plattformen wird sich das RPG in neuer Sprachausgabe zeigen.

Um einen ersten Blick ins Spiel zu werfen, müsst ihr aber weder stumpf bis zum Release warten, noch in eurer Geldbörse wühlen, denn eine kostenlose Demo steht bereits jetzt zur Verfügung.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak lockt vorab mit kostenloser Demo-Version

Auch wenn The Legend of Heroes: Trails through Daybreak demnächst erstmals für den internationalen Markt erscheint, ist das Spiel an sich ein ganzes Stück älter. Das erste Licht der Welt erblickte der Titel im Jahr 2021 auf der PlayStation 4 und wurde etwa eine Sonnenumrundung später auch auf PlayStation 5 übertragen. Es folgte eine Version für PC-Spieler*innen, die seit 2023 auf Steam zu finden ist, allerdings nur in japanischer, beziehungsweise asiatischer Fassung.

Am 5. Juli 2024 soll der Ableger des The Legend of Heroes-Franchise dann endlich weltweit in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt sowohl für die bisher bedienten Plattformen, als auch für die neu eroberte Nintendo Switch. Statt euch unvorbereitet von dem 59,99 Euro schweren Vollpreis erschlagen zu lassen, wenn Trails through Daybreak den Re-Release hinter sich hat, könnt ihr die Demo nutzen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Vorausgesetzt ihr besitzt eine Switch, eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 5.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sobald der Download abgeschlossen ist, erwartet euch nach dem Start eine Mischung aus Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen gegen fiese Monster. Dabei befindet ihr euch in einer Fantasy-Welt mit Anime-Anstrich und durchlebt kapitelweise die Geschichte rund um einen Kopfgeld jagenden Detektiv, eine High-School-Schülerin und deren Gefährtinnen und Gefährten. Wobei ihr in der Demo natürlich noch nicht zum Finale vordringt, aber zumindest euren Speicherstand bis dahin mitnehmen dürft, solltet ihr das Spiel kaufen. Bis ihr dazu kommt, werden zuvor noch im Juni eine Reihe anderer Games veröffentlicht.

