Kostenlose Spiele: Bei Epic bekommt ihr gerade einen unterschätzten Horror-Titel geschenkt

Obwohl Halloween vorbei ist, könnt ihr euch trotzdem noch weiter gruseln: Zum Beispiel mit kostenlosen Spielen, die das Horror-Genre thematisch sehr unterschiedlich auffassen. Eure Anlaufstelle? Natürlich der Epic Games Store.

Anlässlich der wöchentlichen Gratis-Aktion verschenkt man im liebevoll von seinen Anhänger*innen genanntem EGS sowohl ein Open World-Erlebnis der The Evil Within-Macher*innen als auch ein Multiplayer-Party-Spiel mit Magie.

Kostenlos im Epic Games Store: Das gibt es diese Woche

Im Epic Games Store habt ihr Zeit bis zum 7. November, um euch zum einen Ghostwire: Tokyo komplett kostenlos zu sichern. Das Horror-Spiel, welches aber gar nicht so sehr gruselt, stammt aus der Feder von Tango Gameworks, die unter anderem für The Evil Within als auch das Kleinod Hi-Fi Rush bekannt sind.

Als Spieler*in erlebt ihr ein Tokio, in dem sämtliche Bewohner*innen aufgrund eines mysteriösen Ereignisses wie vom Erdboden verschluckt sind. Der vermeintliche Übeltäter ist schnell ausfindig gemacht, aber gar nicht so einfach zu stoppen. Trotzdem ist es eure Aufgabe, die japanische Hauptstadt vor ihrem endgültigen Verderbnis zu bewahren.

Damit das klappt, spendiert euch ein nicht weniger übles Wesen ein paar mächtige Fähigkeiten, darunter Telekinese. Nun könnt ihr in den Kampf ziehen, euch mit anderen zaubernden und dämonenartigen Wesen anlegen, die mitunter an die japanische Legendenerzählung angelehnt sind. Kollege Jonas hatte an Ghostwire: Tokyo durchaus seinen Spaß, wie er in einer Kolumne festhält.

Alternativ dürft ihr euch im Epic Games Store an einem weiteren kostenlosen Spiel versuchen: Witch It!, welches von der bekannten Mod Prop Hunt inspiriert ist. In dem Multiplayer-Titel schlüpft ein Team in die Rolle von Jägern, die anderen wiederum sind Hexen, die sich in Objekte der Spielwelt verwandeln können. Eine Mischung aus Verstecken und Fangen, aber in digitaler und vor allem sehr bunter Form.

Falls euch hingegen vor allem neue Spiele interessieren, findet ihr hier unsere Monatsvorschau für den November.