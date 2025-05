„Kostenlose“ Star Wars-Spiele: Nintendo Switch mit vielen Angeboten – noch wenige Stunden

Selten hat sich eine weit, weit entfernte Galaxis so nahe angefühlt: Auf dem heimischen Bildschirm ist die zweite Staffel von Star Wars: Andor längst zum Kritikerliebling avanciert, auf den Kinoleinwänden feiert Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith sein 20-jähriges Jubiläum – und am 4. Mai wird der Star Wars Day gefeiert.

In Anlehnung an das englischsprachige Original des Sinnspruchs „Möge die Macht mit dir sein“, erinnert das Wortspiel „May the 4th be with you“ daran, dass an diesem Ehrentag Besonderes auf Star Wars-Fans weltweit wartet. Zwei dieser Besonderheiten dürfen Spieler*innen der Nintendo Switch jetzt noch kurze Zeit kostenfrei abgreifen – allerdings unter einer bestimmten Voraussetzung …

Nintendo Switch: Zwei Star Wars-Spiele für kurze Zeit gratis spielen – und weitere Angebote

Nintendo Switch Online ist ein kostenpflichtiger Service für eure Spielkonsole, mit denen ihr euch beispielsweise für 20 Euro jährlich Vorteile sichert. Es locken mitunter Online-Multiplayer mit Freund*innen, eine reichhaltig bestückte Retro-Bibliothek, oder Cloud-Speicher. Ein weiterer Vorteil, der jetzt ausschließlich für Abonnent*innen gilt, betrifft die beiden Krieg der Sterne-Spiele Star Wars: Bounty Hunter und Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles.

Launch Trailer zu Star Wars: Bounty Hunter:

Die beiden actiongeladenen Games spielt ihr jetzt nämlich noch bis zum 7. Mai um 8:59 Uhr deutscher Zeit komplett kostenlos – vorausgesetzt, ihr besitzt ein Abo von Nintendo Switch Online. Die beiden Oldschool-Spiele, bei denen für Nintendo Switch Online-Mitglieder keine weiteren Kosten entstehen, sind aber nicht die einzigen, zeitlich begrenzten Vorteile. Zahlreiche Spiele rund um den Sternenkrieg gibt es bis zum 7. Mai (und darüber hinaus) stark vergünstigt für die Switch – wobei speziell die Grand Collection hervorsticht.

Diese bündelt gleich neun kultige Spiele für die Hälfte des handelsüblichen Kaufpreises (70 anstatt 140 Euro). Aber zurück zu den beiden, aktuellen Gratis-Spiele für die Nintendo Switch – und der Frage, ob sich die für euch überhaupt lohnen.

Wie gut sind Bounty Hunter und Jedi Power Battles?

Wer als Star Wars-Fan noch tiefer in die Vorgeschichte des Charakters Jango Fett abtauchen möchte, oder einfach nur auf zackige Science-Fiction-Action steht, könnte mit den beiden Spielen glücklich werden. Das Remaster zu Star Wars: Bounty Hunter wurde erst im August letzten Jahres veröffentlicht, der ursprüngliche Release erfolgte 2002 für GameCube und PlayStation 2. Als Spieler*in schlüpft ihr aus der Third Person-Perspektive in die Rüstung des Kopfgeldjägers Jango Fett.

Oder anders gesagt: Sofern ihr mit Jetpack durch die Galaxis heizen wollt, zudem mit Doppel-Blaster, Flammenwerfer oder Seilpeitsche kämpfen, seid ihr bei Bounty Hunter richtig aufgehoben. Ebenfalls in der Prequel-Ära der Filme von Episode 1 bis 3 verortet sich Star Wars: Jedi Power Battles. Während das Original im Jahr 2000 auf PlayStation und Dreamcast aufschlug, schoben die Remastering-Expert*innen von Aspyr (Tomb Raider Remastered, Soul Reaver Remastered) im Januar dieses Jahres eine Neuauflage hinterher – die übrigens auch hinter dem Bounty Hunter-Remaster steckten.

Launch Trailer zu Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles:

Neben höher aufgelösten Texturen wurde dann aber auch die Steuerung bei Jedi Power Battles modernisiert. Das Spiel ist ein Side-Scroller-Arcade-Action-Spiel, in dem ihr als Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Adi Gallia oder andere Kämpfer*innen für die helle Seite der Macht das Lichtschwert herumwirbelt. Während das eher mittelprächtige Jedi Power Battles tendenziell den Hardcore-Nostalgiker*innen anzuraten ist, kann Bounty Hunter auch für diejenigen Switch-Spieler*innen lohnen, die einen überdurchschnittlich guten Action-Titel genießen wollen – egal, ob Star Wars-Fan oder nicht.

