Ein kostenloses Cozy Open World-Spiel mit Zelda-Einfluss ist ab sofort verfügbar

Frühste Spuren, die Infinity Nikki im Internet hinterlassen hat, gehen auf das Jahr 2022 zurück. Damals veröffentlichte Infold Games einen ersten Ankündigungstrailer zum Cozy Game mit Open World.

Nun, etwa zwei Jahre später, findet bereits der Release statt. Ab sofort dürft ihr euch für das Abenteuer rund um Nikki und Begleiter Momo in Schale schmeißen. Falls euch dabei Gedanken an Zelda: Breath of the Wild durch den Kopf schießen, ist das übrigens kein Zufall.

Infinity Nikki: Eine echte Fashion-Queen

Kentaro Tominaga heißt der gute Mann, welcher für Zelda: Breath of the Wild als Director agierte und für Infinity Nikki das Ruder als ausführender Produzent in der Hand hat. Mit Blick auf die Open World voller Gelegenheiten, die eigenen Taschen mit sammelbaren Items zu füllen, lässt sich sein Einfluss deutlich spüren. Auch Dungeon-ähnliche Herausforderungen in der Spielwelt rufen Zelda in Erinnerung.

Infinity Nikki setzt inhaltlich allerdings einen ganz anderen Fokus: Im magischen Miraland wird es zu eurer Aufgabe, sogenannte Wunderoutfits herzustellen. Ihr nehmt also die Arbeit einer Stylistin auf und tragt alle nötigen Ressourcen zusammen, um neue Looks nach Anleitung zusammenzustellen. Ein fertiges Kleidungsset lässt euch aber nicht nur schick aussehen, sondern verleiht euch auch einzigartige Kräfte.

Fähigkeiten wie Doppelsprünge oder Läuterungszauber sind dabei Teil eures stets verfügbaren Repertoires, welches euch ermöglicht automatisch ins passende Outfit zu wechseln. In einem zusätzlichen Menü eröffnet sich eine Auswahl manuell ausrüstbarer Kostüme, mit denen ihr euch beispielsweise in eine Elektrikerin oder Anglerin verwandeln könnt. Das alles bekommt ihr verpackt in eine grafisch eindrucksvolle Hülle mit Kawaii-Ästhetik und englischer Sprachausgabe.

Cozy Game Infinity Nikki geht Anfang Dezember an den Start

Welche vielen Styling-Optionen Infinity Nikki für euch bereithält, dürft ihr seit dem 5. Dezember, austesten. Das „gemütlichste Open World-Game“, wie es sich selbst bezeichnet, erscheint für PlayStation, im Epic Games Store und für Mobilgeräte mit Zugang zum App Store oder Google Play Store. Es handelt sich um einen Free-to-Play-Titel, doch wie so oft könnt ihr unter diesem Stichwort trotzdem Geld abwerfen. Zum Preis von 9,99 Euro erhaltet ihr beispielsweise eine Sonderedition mit Boni. Zudem sind In-App-Käufe vorgesehen, deren Relevanz sich aber erst zeigen wird.

Wir hatten die Möglichkeit, Infinity Nikki ausführlich zu testen. In unserem Bericht erfahrt ihr, welchen Eindruck wir dabei gewonnen haben und worauf ihr euch im Detail einstellen könnt.

