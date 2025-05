Star Wars: Jetzt kostenloses Spiel dauerhaft sichern – nur 24 Stunden Zeit

Jeden Donnerstag verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel und das schon seit einiger Zeit. Im Mai wird die Regel aber ausnahmsweise gebrochen, denn zum diesjährigen Star Wars-Day lässt die Plattform für einen weiteren Tag die Spendierhosen an.

Der mehr oder weniger offizielle Feiertag des von George Lucas erdachten Universums findet seit 2011 immer am 4. Mai statt. Grund dafür ist die englische Aussprache „May the fourth“, welches wie der oft in den Filmen vorkommende Satz „May the force with you“ (deutsch: Möge die Macht mit dir sein) klingt. Für Epic Games ein guter Anlass, ein passendes Spiel zu verschenken.

Star Wars: Jetzt kostenloses Spiel sichern

Auf Twitter hat der Steam-Konkurrent einen ziemlich eindeutigen Beitrag veröffentlicht. „Möge das Gratis-Spiel mit euch sein“, heißt es dort. Weitere Infos? Keine Sorge, die gibt es mittlerweile. Am 4. Mai hat der Epic Games Store seine Gratis-Absicht untermauert und wie erwartet ein kostenloses Spiel rausgehauen.

Aktuell könnt ihr auf der Download-Plattform euch dauerhaft Lego Star Wars: Die Skywalker Saga sichern. Dabei handelt es sich um den aktuellsten Serienteil, der vor ziemlich genau drei Jahren erschienen ist. Ihr erlebt, wie es der Name bereits verspricht, die Geschichte der neun großen Filme in komprimierter Form. Der typische Lego-Humor ist natürlich auch wieder mit am Start.

Lesetipp: Mit einer Gratis-Demo hat ein anderes Star Wars-Spiel vor kurzem auf sich aufmerksam gemacht

Nicht zögern: Wenn ihr das kostenlose Star Wars-Spiel dauerhaft in eure PC-Bibliothek verfrachten wollt, müsst ihr euch beeilen. Das Gratis-Angebot ist nur bis zum 5. Mai, 17:00 Uhr gültig. Verpasst ihr das Zeitfenster, müsst ihr danach wieder in die Tasche greifen. Einmal aktiviert, könnt ihr aber jederzeit das Lego-Abenteuer herunterladen und spielen.

Abseits davon könnt ihr übrigens im Epic Games Store auf den Kauf anderer Spiele aus dem Sternenkriegs-Universum ordentlich sparen. So bekommt ihr etwa Star Wars Jedi: Survivor in der Deluxe-Edition für 26,99 Euro oder Star Wars Outlaws für 34,99 Euro. Auf ein anderes Star Wars-Spiel muss hingegen noch viel länger gewartet werden.

Quelle: Twitter / @EpicGames, @arishookk