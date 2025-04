Kostenloses Star Wars-Spiel: Epic Games mit großer Ankündigung – „Outlaws bitte“

Jeden Donnerstag verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel und das schon seit einiger Zeit. Im Mai wird die Regel aber ausnahmsweise gebrochen, denn zum diesjährigen Star Wars-Day lässt die Plattform für einen weiteren Tag die Spendierhosen an.

Der mehr oder weniger offizielle Feiertag des von George Lucas erdachten Universums findet seit 2011 immer am 4. Mai statt. Grund dafür ist die englische Aussprache „May the fourth“, welches wie der oft in den Filmen vorkommende Satz „May the force with you“ (deutsch: Möge die Macht mit dir sein) klingt. Für Epic Games ein guter Anlass, ein passendes Spiel zu verschenken.

Star Wars: Kostenloses Spiel im Epic Games Store angekündigt

Auf Twitter hat der Steam-Konkurrent einen ziemlich eindeutigen Beitrag veröffentlicht. „Möge das Gratis-Spiel mit euch sein“, heißt es dort. Weitere Infos? Leider Fehlanzeige, aber sie sollen bald nachgereicht werden. Selbst das zum Tweet gehörende Bild lässt kaum Rückschlüsse darauf, um welchen Titel es sich aus der großen Spielebibliothek handeln könnte.

Recht wahrscheinlich startet die Gratis-Aktion am 4. Mai, also dem kommenden Sonntag und wird wohl zeitlich sehr begrenzt sein. Interessierte Spieler*innen sollten sich den Tag schon einmal rot im Kalender markieren, um das kostenlose Spiel auf keinen Fall zu verpassen.

Lesetipp: Mit einer Gratis-Demo hat Star Wars Outlaws vor kurzem auf sich aufmerksam gemacht

In den Kommentaren unter dem Beitrag wird derweil fleißig spekuliert, welches Spiel der Epic Games Store wohl verschenkt. Als heißer, wenn auch wenig spektakulärer Kandidat gilt Star Wars: Knights of the Old Republic. Das legendäre Rollenspiel aus dem Hause Bioware hat einst 2003 das Licht der Welt erblickt und wurde vor kurzem bereits als Mobile-Variante verschenkt. Es ist demnach durchaus naheliegend, dass jetzt noch die PC-Version als Gratis-Game nachgereicht wird.

Fans hoffen auf aktuelleres Spiel

Während KOTOR, wie das RPG liebevoll abgekürzt wird, zwar eine realistische Option ist, hält das nicht davon ab, größere Wünsche zu hegen. Dementsprechend finden sich in den Kommentaren auch Titel wie Star Wars Jedi: Survivor oder dessen Vorgänger Fallen Order wieder.

Ein ebenso oft geäußerter Wunsch ist aber überraschenderweise Star Wars Outlaws. Das 2024 von Ubisoft veröffentlichte Open-World-Action-Adventure hat die Verkaufserwartungen des französischen Powerhouse nicht erfüllen können. Aber es nicht einmal ein Jahr nach Release zu verschenken? Nun, das halten wir für durchaus unrealistisch. Dennoch finden sich auf Twitter etliche Kommentare wie die von arishookk, der es ganz simpel hält: „Outlaws bitte“.

Welches Game am Ende auch vom Epic Games Store verschenkt wird: Behaltet auf jeden Fall den 4. Mai 2025 im Auge. Auf ein anderes Star Wars-Spiel muss hingegen noch viel länger gewartet werden.

