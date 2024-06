Reisanbau in Ostasien: Der Landwirtschafts-Simulator 25 erscheint noch 2024

Lange mussten Fans warten, aber jetzt ist es so weit: Der Landwirtschafts-Simulator 25 ist real. Giants Software hat den nächsten Teil seines Erfolgsfranchise angekündigt und expandiert dieses Mal nach Asien. Außerdem gibt es natürlich wieder jede Menge authentische Fahrzeuge und Maschinen, die ihr bedienen dürft.

Eine Überraschung direkt vorweg: Der Landwirtschafts-Simulator 25 erscheint nur für den PC, die PlayStation 5, Xbox Series X|S und Mac. Eine Umsetzung für die in die Jahre gekommene Generation rund um PS4 und Xbox One ist offenbar nicht in Planung. Auch die Nintendo Switch wird vorerst nicht bedient.

Landwirtschafts-Simulator 25: Alles, was wir bisher schon wissen

Die Pressemitteilung zum Landwirtschafts-Simulator 25 verrät aber noch ein paar mehr Details. Da wäre zum Beispiel der Release: Am 12. November 2024 soll die Fortsetzung erscheinen, und damit ein weiteres Mal pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Die größte Neuerung? Der Einzug der asiatischen Landwirtschaft. In einer ostasiatischen Region könnt ihr fortan unter anderem zwei verschiedene Reissorten anbauen und eine neue Agrarkultur kennenlernen. Alternativ könnt ihr erneut in Nordamerika und Europa zum Bauern oder zur Bäuerin werden und profitiert dort ebenfalls von einigen spannenden Neuerungen. Zu Letzterem zählt auch die Einführung von Büffeln und weiteren Tieren, die die Entwickler*innen aber noch nicht in Gänze verraten wollen.

Darüber hinaus heißt es, dass über 400 Fahrzeuge und Geräte von „mehr als 150 internationalen Top-Marken“ vertreten sind. Mit dabei sind unter anderem Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland und Valtra. Zu guter Letzt dürfen sich Fans auf eine bessere Technik einstellen: Dynamische Wettereffekte, verbesserte Schatten und Bodenverformungen sollen den Landwirtschafts-Simulator 25 zum bislang schönsten Serienteil machen.

Die Collector’s Edition mit Zündschloss

Neben einer Standard-Version erscheint der Landwirtschafts-Simulator 25 außerdem in einer Collector’s Edition, die es exklusiv nur für den PC gibt. Die enthält sogar ein paar echt besondere Extras, die man eher selten zu Gesicht bekommt:

Vollversion des Spiels

16-Bit Retro Edition inspiriert vom Sega Mega Drive

Soundtrack-CD mit 15 Tracks von Chris Hülsbeck

USB-Zündschloss

Schlüsselanhänger

New Holland CR11 Gold Edition

drei A2 Poster

32 Markenaufkleber

Modding Tutorials

Die Collector’s Edition des Landwirtschafts-Simulator 25 kann sich sehen lassen. Mit dabei ist unter anderem ein USB-Zündschloss und der Soundtrack von Chris Hülsbeck. Credit: Giants Software

Besonderes Augenmerk gilt dem USB-Zündschloss, welches nicht nur als skurriles Deko-Element dient. Stattdessen könnt ihr damit auch die Motoren im Spiel direkt starten – praktisch und mehr als nur passend zum Landwirtschafts-Simulator 25. Ein Preis für die Collector’s Edition nennt die Pressemitteilung allerdings nicht.

Mit der Veröffentlichung des Landwirtschafts-Simulator 25 wird auch die seit 2019 bestehende Farming Simulator League fortgeführt. Ebenfalls im eSport-Fokus steht Rocket League, für welches die FIFA ein großes Turnier abhalten möchte.

