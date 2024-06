Lange nichts Neues zu Fallout: Nuevo México – Jetzt gibt es ein offizielles Statement

Nachdem die umfangreiche und arbeitsintensive Mod Fallout: London kurz vor ihrem Release verschoben werden musste, hatten die Entwickler Ende Mai die guten Nachrichten, dass es voran geht. Anders sieht es bei einem weiteren Fan-Projekt in der postapokalyptischen Welt von Bethesdas Spielereihe aus.

Mit Fallout: Nuevo México war eine Mod zum sehr beliebten Fallout: New Vegas in Entwicklung – bevor sich alle Hinweise auf dieses Projekt praktisch in Luft aufgelöst haben. Jetzt hat sich ein Verantwortlicher von Mod-Entwickler Zapshock gemeldet.

Fallout: Nuevo México – Keine guten Nachrichten vom Entwicklerteam

Der Youtube-Kanal von Fallout: Nuevo México existiert zwar noch, allerdings ohne Inhalte; auch der Discord-Kanal ist reichlich ausgedünnt. In einem Reddit-Post zu dem Projekt sagte eine Person, die behauptet, im Voice Acting-Team gewesen zu sein, dass sie keine Ahnung hätte, was passiert ist und alles quasi über Nacht verschwunden ist. Spekulationen machten dort ihre Runde, ohne dass es ein offizielles Statement gab – bis jetzt.

So schreibt J.K. Serling, Head of Public Relations, auf dem Discord-Server, was sich viele schon gedacht und befürchtet hatten. Das Projekt Fallout: Nuevo México liegt vorerst auf Eis; das Team von Zapshock habe beschlossen, keine Interaktion mit der Community vorzunehmen und wird auf Discord wie auch in den sozialen Medien nicht erreichbar sein.

„Wenn ihr bezüglich der Mod in Kontakt treten wollt oder dazu irgendwelche Fragen habt, läuft das über mich. Ich übernehme die Verantwortung und werde zukünftig der Ansprechpartner sein.“ Sollte Zapshock zu dem Projekt zurückkehren, werden sie nur mit engen Freund*innen und dem Entwickler*innenteam kommunizieren. „Ich werde weiterhin Updates posten, falls das Team zurückkehrt.“

Das klingt nicht so, als werde es in naher Zukunft Neuigkeiten zu der Mod geben. Wer auf Nuevo México gespannt war, hat aber zumindest nun die (traurige) Gewissheit, dass es mit dem Projekt erst einmal nicht weitergeht. Die Fallout 4-Mod mit Setting in London hingegen soll so schnell wie möglich den Weg auf eure PCs finden.

