League of Legends: Skin-Paket für fast 400 Euro – Spieler sind über Gier entsetzt

Mit einem großen Skin-Paket inklusive toll inszenierten Trailern wollte Riot Games dem viermaligen League of Legends-Weltmeister Lee Sang-hyeok, besser bekannt als Faker, eine große Ehre erweisen. Die Preisgestaltung der neuen „Hall of Legends“ ist allerdings mehr als nur saftig.

Diese frisch eingeführte Ruhmeshalle soll zukünftig für große Persönlichkeiten dienen, die sich in der E-Sports-Geschichte des erfolgreichen MOBAs einen Namen gemacht haben. Natürlich darf Faker als erstes seinen Namen eintragen, gilt er doch gemeinhin als einer der besten, wenn nicht gar als der beste LoL-Profi überhaupt. Wer den südkoreanischen E-Sportler verehrt, muss allerdings für sein Ehrenpaket richtig tief in die Tasche greifen.

Fast 400 Euro für League of Legends Skins

Bis zu knapp 400 Euro verlangt Riot Games für ein Skin-Paket rund um Faker. Genauer gesagt: 59.260 RP für die sogenannte Signature-Sammlung, die folgende Inhalte umfasst:

Signature Ahri Skin inklusive Fakers Signature Geste und Gebäude-Finisher

Titel: Endgegner-Faker

„Verewigt (Signatur)“-Rahmen

Signature-Banner

Signature-Startbild (Ahri & LeBlanc)

Verewigte Legende-Sammlung

100 Pass-Level

Inspiration-Chrome „Emporgestiegene Legende LeBlanc“

Inspiration-Chromas für SKT T1-Zed, SKT T1-Ryze und SKT T1-Syndra

Exklusives Symbol und Sticker

Laut des In-Game-Rechners der Sparkasse würde euch das Paket 514,27 Euro kosten. Allerdings ist der Endpreis etwas günstiger, da man ja für so ein Bundle nicht jeden Riot Punkt einzeln kauft, sondern eine Art Mengenrabatt bekommt. Somit sind es am Ende nur noch schlanke 401,33 Euro, um Faker in all seiner virtuellen LoL-Pracht zu verehren.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt jedoch auch günstigere Pakete: Für rund 277 Euro (beziehungsweise 32.349 RP) könnt ihr das „Verewigte“-Bundle erwerben, welches allerdings weniger umfangreich und der Ahri-Skin nicht mehr ganz so besonders ist. Am preiswertesten ist das „Emporgestiegene“-Bundle für 5.430 RP, umgerechnet etwa 42 Euro – der Inhalt fällt dementsprechend aus.

Die Community zeigt sich schockiert

Normalerweise sollte eine Ehrung ein freudiger Anlass sein, insbesondere beim in der Community sehr beliebten Faker. Die Preise des Skin-Pakets sorgen derzeit aber für Ärger – von Mikrotransaktionen kann hier schließlich schon lange nicht mehr gesprochen werden.

So fasst es etwa der Reddit-Nutzer BobbyJenkinsFan in einem Beitrag passend zusammen: „Meine Bank würde diese Transaktion als potenziell betrügerisch einstufen.“ SwiftRespite wird eine ganze Ecke deutlicher in seinem Kommentar: „Sie benutzen den besten Spieler, den wir jemals hatten, um Geld von Whales [Bezeichnung für Spieler, die übermäßig viel Geld für In-Game-Gegenstände ausgeben, Anmerkung der Redaktion] zu farmen. Was für ein ekelhaftes Unternehmen.“

–annyeong– schreibt derweil: „Für diesen Preis erwarte ich, dass Faker selbst zu mir nach Hause kommt und für mich League spielt.“ Der Tenor ist klar: Mit diesem Preis hat es Riot Games massiv übertrieben. Insbesondere deshalb, weil das Paket auch nicht ewig angeboten wird: Am 9. Juli endet das Event, danach sollen die Skins im Shop nicht mehr erhältlich sein. Ob sie jemals wiederkommen? „Es gibt keine Pläne“, so Riot auf der dazugehörigen Webseite.

Immer teurer, immer gewaltiger

Immerhin: Faker und sein Team SKT T1 werden mit 30 Prozent an den Bruttoeinnahmen der Skin-Verkäufe beteiligt. Sprich nicht der komplette Umsatz fließt in die Taschen von Riot Games, trotzdem fühlen sich viele Spieler*innen vor den Kopf gestoßen.

Das Studio hinter League of Legends ist aber längst kein Einzelfall. Auch in anderen Free2Play-Spielen kommt es immer wieder zu extrem gesalzenen Preisen: Bei Apex Legends gibt es Events, bei denen teilweise mehrere hundert Dollar investiert werden können. Bei Call of Duty: Modern Warfare 3 sorgte zuletzt ein Kong-Bundle für einen ähnlichen Aufschrei.

Quelle: League of Legends, YouTube / League of Legends, In-Game-Rechner, Reddit / BobbyJenkinsFan, SwiftRespite, –annyeong–