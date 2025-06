Zelda-Spiel auf der Nintendo Switch 2 mit Problemen – „ist für mich nicht hinnehmbar“

Neben eigens für die Nintendo Switch 2 optimierten Versionen der Erfolgstitel The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie dessen Nachfolger Tears of the Kingdom können Fans der Spielereihe auf Nintendos neuester Konsole auch einen weiteren Titel mit dem beliebten grüngewandeten Helden neu erleben.

Wer nämlich die Switch Online-Mitgliedschaft samt Erweiterungspack besitzt, darf sich über ein paar lang ersehnte GameCube-Spiele im Fundus der Spielebibliothek freuen – darunter unter anderem auch The Legend of Zelda: The Wind Waker aus dem Jahr 2002. Doch wie schlägt sich das Spiel rund 23 Jahre später?

Zelda: The Wind Waker – Probleme mit Input und Kamera

Das fragt sich Wise-Nebula-6321 und die Community auf Reddit. „Ich werde das Game zum ersten Mal spielen und will sichergehen, dass es gut läuft“, schreibt er oder sie in einem Thread. „Ich bin besorgt bezüglich grafischer Glitches, so wie sie bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time der Fall waren, als es zu Nintendo Switch Online kam.“ Mit kleineren Eingabeverzögerungen käme Wise-Nebula-6321 jedoch klar, würde sie ohnehin kaum bemerken.

Gerade diese seien aber ein relevanter Kritikpunkt, wenn man den Erfahrungen der Community Glauben schenken mag. „Die Eingabeverzögerungen sind so massiv, dass es für mich persönlich nicht hinnehmbar ist“, meint jtnoble. „Viele finden es okay, aber für mich ist es Grund genug, stattdessen [den GameCube-Emulator] Dolphin anzuschmeißen.“

Ebenfalls stört einige die invertierte Kameraführung, sodass sie diese in den Einstellungen ändern; das führt aber dazu, dass beim Dirigieren mit dem Taktstock des Windes die Links- und Rechtstaste gespiegelt ist. „Es dauert eine Weile, sich daran zu gewöhnen“, gesteht lumpytorta, „aber besser als zu vergessen, dass die Kamera invertiert ist, während man gerade den Monstern in den Hintern tritt.“

Auch bedauern einige, dass sie es auf der Nintendo Switch 2 von The Legend of Zelda: The Wind Waker nicht mit der HD-Version zu tun haben. „Stellt euch eine Switch 2-Version in 120 FPS und HDR vor“, träumt Wise-Nebula-6321. „Vielleicht eines Tages…“ Wenn ihr doch lieber die moderneren Zelda-Teile auf der Switch 2 spielen wollt, müsst ihr auf eine Sache allerdings verzichten.

Quelle: Reddit / Wise-Nebula-6321, jtnoble, lumpytorta