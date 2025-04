Legendäre Fallout-Reihe: Noch für wenige Stunden verdammt günstig abstauben  

Sie hat am 19.03. angefangen, und am 2. April ist sie schon wieder schwuppdiwupp vorbei: die große Frühlings-Verkaufsaktion auf der Vertriebsplattform GOG. Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert: Ich selbst habe mir mit Vampire: The Masquerade – Bloodlines eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele nochmal neu angeschafft. Aber auch die Bethesda-RPGs der Fallout-Reihe locken.

Nur noch bis einschließlich morgen, also dem zweiten Apriltag, könnt ihr die Fallout-Spiele stark vergünstigt abgreifen. Die Rabattaktion betrifft nicht nur postapokalyptischen Ödland-Spiele aus der Bethesda-Ära, sondern geht einige Jährchen weiter zurück.

Fallout-Spiele besonders preisgünstig auf GOG

Denn egal, ob das allererste Fallout aus dem Jahre 1997, die nur ein Jahr später nachgeschobene Fortsetzung Fallout 2, oder das taktische Strategiespiel Fallout Tactics anno 2001: Auch diese Titel aus der klassischen Ära von Interplay und Konsorten, werden euch noch für wenige Stunden beim Spring Sale auf GOG hinterhergeworfen.

Genauer: Bei allen drei soeben genannten Oldschool-Fallouts, dürft ihr 75 Prozent gegenüber dem regulären Kaufpreis einsparen. Für „Fallout – A Post Nuclear Role Playging Game“, wie das Original voll ausgeschrieben etwas ungelenk heißt, müsst ihr gerade mal 2,50 Euro berappen – anstatt der üblicherweise anfallenden zehn Euro.

Selbiges trifft auf Fallout 2 zu; auch da sind es gerade mal 2,50 Euro, die ihr auf die virtuelle Kassentheke legt, nicht den Normalpreis von zehn Euro. Identisch sieht die Preislage bei Fallout Tactics aus. Vielleicht noch attraktiver: Die rappelvolle Fallout 4: Game of the Year-Edition lockt mit einem schlanken Preisschild von 16 Euro – was angesichts einer Spielzeit von 100 Stunden oder mehr wirklich günstig wirkt.

Für euer Geld bekommt ihr dann auch die Erweiterungen Far Harbor, Automatron, Nuka-World, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop und Vault-Tec Workshop. Von den Rollenspiel-Expert*innen von Obsidian Entertainment (Avowed, The Outer World) flattert die Ultimate Edition von Fallout: New Vegas auf eure Festplatte – für nur acht, nicht für 20 Euro. Die Ultimate Edition liefert, natürlich neben dem eigentlichen Hauptspiel, diese Erweiterungen: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues und Lonesome Road.

Um den Sack zuzumachen, langt ihr bei Bedarf zusätzlich für Fallout 3: Game of the Year Edition in den Geldbeutel, dürft den Schnapsbetrag von 6,66 Euro löhnen, den handelsüblichen Kaufpreis von 20 Euro hinter euch lassen – und auch in die Erweiterungen Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout und Mothership Zeta einsteigen. Apropos Rollenspiel-Power: Zu The Elder Scrolls 6 befürchtet ein Ex-Entwickler einen Shitstorm.

Quelle: GOG